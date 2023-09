GoPro ha recentemente annunciato il lancio di diversi prodotti che segnano una svolta epocale nel settore delle fotocamere d’azione. Stiamo parlando della nuovissima GoPro HERO12 Black e il rivoluzionario Mod per obiettivo MAX 2.0, due dispositivi dispositivi portano l’acquisizione di contenuti immersivi ad un livello mai visto prima, grazie a funzionalità all’avanguardia sia per appassionati che professionisti.

La GoPro HERO12 Black è la nuova action cam da battere

La HERO12 Black è la nuova ammiraglia GoPro che raccoglie l’eredità delle celebri action cam della casa, robuste ed estremamente versatili che hanno reso famoso il brand californiano, ora con nuove funzionalità per offrire quella che l’azienda definisce la fotocamera HERO più versatile e avanzata di sempre.

Con la sua versatilità e le numerose feature avanzate, la GoPro HERO12 Black si conferma ancora una volta la fotocamera d’azione da battere. L’elevata qualità video unita alla praticità d’uso rendono questo nuovo modello la scelta ideale per gli appassionati di action cam e non solo.

Il design mantiene linee morbide e dimensioni ridotte, con scocca ottimizzata e comodi pulsanti per un controllo intuitivo. Mae novità più interessanti si trovano sotto la scocca: HERO12 Black monta un rivoluzionario sensore da 1/1.9″ in grado di acquisire video fino alla risoluzione 5K a 60fps con dettaglio mozzafiato e scattare foto a 27 megapixel.

L’autonomia è quasi raddoppiata rispetto al modello precedente, merito di un efficace sistema di risparmio energetico. La batteria Enduro ricaricabile di HERO12 Black offre infatti 70 minuti di registrazione continua a 5.3K60, oltre a oltre 95 minuti a 5.3K30 e oltre 155 minuti di registrazione continua a 1080p30, il tutto con attivazione della stabilizzazione HyperSmooth 6.0, che è stata ulteriormente ottimizzata rispetto alla precedente generazione.

Non mancano poi funzionalità di livello professionale come il supporto HDR, il profilo colore GP-Log per una migliore gradazione cromatica in post-produzione, la possibilità di registrare audio tramite AirPods e altri dispositivi Bluetooth, il nuovo sistema AutoBoost e la nuova modalità di acquisizione verticale perfetta per i social network (si pensi, ad esempio, ai reels e alle storie Instagram). Anche la modalità slow motion è stata potenziata, consentendo di rallentare i video fino a 8x in 2.7K.

Per quanto riguarda il capitolo prezzi e disponibilità, il prezzo di lancio della GoPro HERO12 Black è estremamente aggressivo per una action cam premium di tale livello ed è pari a 449,00 euro ed è preordinabile da subito sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon, con le prime spedizioni che partiranno il 13 settembre.

Acquista in preordine la GoPro HERO12 Black su Amazon

Presentati anche gli accessori Mod per obiettivo MAX 2.0 e un’asta di prolunga con telecomando

Ad impreziosire l’esperienza d’uso della GoPro HERO12 Black arriva poi il rivoluzionario Mod per obiettivo MAX 2.0, un accessorio che va a sostituire l’ottica standard della fotocamera.

Questa lente grandangolare con campo visivo da ben 155° permette di catturare spettacolari riprese immersive, con una prospettiva più ampia del 36% in orizzontale e del 48% in verticale rispetto all’obiettivo di serie. Il vetro, poi, è due volte più resistente ai graffi, mentre il rivestimento idrorepellente previene la formazione di gocce d’acqua.

Grazie al Mod Obiettivo MAX 2.0 è possibile registrare video con risoluzione 4K a 60fps con incredibile campo visivo di 155°, una caratteristica al momento unica nel settore delle action cam. Non mancano tre diverse modalità ottiche permettono di scegliere l’inquadratura ideale.

L’accessorio in questione è disponibile anch’esso in preordine sul sito ufficiale GoPro.com al prezzo di 109,99 euro e, come per l’action cam, sarà disponibile nel negozi specializzati a partire dal 13 settembre e per gli ordini online sarà spedito a partire dalla stessa data.

Garmin ha introdotto anche una nuova asta di prolunga da 121 cm progettata per l’utilizzo con le nuove filettature di montaggio da 1/4-20 presenti su HERO12 Black. Questa asta può essere facilmente ripiegata fino a raggiungere una lunghezza di soli 25,4 cm; inoltre, sono inclusi anche le guide di montaggio, garantendo la compatibilità con tutte le fotocamere GoPro.

La novità più interessante è che questa asta di prolunga include un telecomando con otturatore impermeabile, rimovibile e indossabile, che semplifica il controllo dell’otturatore della HERO12 Black anche quando l’asta è completamente estesa. La buona notizia che farà felici i possessori di GoPro delle precedenti generazioni è che questo pratico telecomando è compatibile non solo con la HERO12 Black, ma anche con la HERO11 Black, la HERO11 Black Mini e la HERO10 Black.

Per quanto riguarda prezzi e disponibilità della nuovissima asta di prolunga con telecomando con otturatore impermeabile, l’azienda fa sapere che sarà disponibile a partire da ottobre 2023.

Non solo novità hardware, ma anche software: presto l’app Quik sarà disponibile anche su PC

GoPro non si è limitata solo a presentare nuovi dispositivi hardware, ma ha in serbo anche interessanti novità software per gli utenti più esigenti. A Novembre verrà lanciata l’app Quik per desktop, disponibile in esclusiva e senza costi aggiuntivi per gli iscritti GoPro.

Si tratta di una versione potenziata dell’app mobile di editing, con funzionalità avanzate che sfruttano la potenza di calcolo e lo schermo ampio di un computer. Quik per desktop include comodi strumenti di editing evoluti per tagliare, modificare e migliorare clip e foto.

Può inoltre creare automaticamente video con effetti e musica di accompagnamento, partendo da semplici clip raw; infine non manca la sincronizzazione in cloud di tutti i contenuti multimediali e le modifiche tra piattaforme diverse. In questo modo l’editing GoPro diventa più facile e veloce che mai, con workflow ottimizzato tra smartphone, desktop e notebook.

