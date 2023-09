Ai funzionari governativi in Cina non è più consentito utilizzare l’iPhone e altri dispositivi di proprietà intellettuale estera per lavoro e nemmeno portarli negli uffici, secondo quanto riporta il Wall Street Journal.

Si tratta di un ulteriore inasprimento della politica del governo di Pechino che mira a ridurre la sua dipendenza dalla tecnologia estera e “rafforzare” la sicurezza informatica del Paese.

L’iPhone detiene la quota di maggioranza delle vendite di smartphone di fascia alta in Cina, in parte perché la rivale casalinga Huawei ha dovuto fare i conti con le sanzioni del governo statunitense, tuttavia un simile divieto sull’uso dei dispositivi Apple nelle sedi governative potrebbe avere un impatto negativo sulla percezione del marchio statunitense in Cina e alimentare voci di possibile spionaggio o cospirazione.

La Cina vieta i dispositivi stranieri nelle agenzie governative

Alcuni critici sostengono che Apple indebolisca la sicurezza dell’iPhone in Cina per rispettare le leggi locali. Ad esempio, i dati del servizio iCloud per i cittadini cinesi sono archiviati in data center geograficamente situati all’interno della Cina, rendendone potenzialmente più facile l’intercettazione da parte dello governo cinese, tuttavia Apple afferma che detiene solo le chiavi di decrittazione per tali informazioni.

Le relazioni tra USA e Cina sono più tese da quando gli Stati Uniti hanno imposto varie sanzioni al paese del dragone, come la limitazione delle esportazioni di semiconduttori avanzati nel tentativo di limitare la potenza militare della Cina.

Nel frattempo la Cina si sta adoperando per sviluppare una catena di approvvigionamento nazionale completamente indipendente per ridurre il più possibile la propria dipendenza dalla tecnologia estera.

