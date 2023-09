Il colosso di Mountain View ha iniziato il rilascio di ChromeOS 116 sul finire di agosto, in redazione abbiamo ricevuto l’aggiornamento solo nelle ultime ore, ma sappiamo bene tutti come il rilascio degli aggiornamenti da parte di Google avvenga a scaglioni. Dopo aver utilizzato per un po’ l’ultima versione del sistema operativo dei Chromebook, diamo uno sguardo a quelle che sono le principali novità implementate da Big G.

Ecco le principali novità di ChromeOS 116

Partiamo subito con una novità molto utile lato produttività, l’app File riceve una gradita miglioria per quel che riguarda la ricerca: capita spesso di non ricordare dove abbiamo salvato un file, in locale sul Chromebook o magari su Google Drive, la nuova funzione aggiunge un filtro di ricerca Ovunque grazie al quale la ricerca dei file verrà effettuata contemporaneamente sia sul dispositivo che su Drive.

La seconda novità è più un work in progress, Google vuole aiutare maggiormente le persone con disabilità che fanno affidamento sugli screen reader, per questo ha intenzione di utilizzare l’intelligenza artificiale per implementare l’OCR (Optical Character Recognition):

Stiamo sfruttando l’intelligenza artificiale per migliorare l’esperienza utente di questi siti e PDF. Attraverso il riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), gli utenti saranno in grado di convertire le immagini in testo, in modo che possano accedervi e leggerle. L’immagine in testo sarà disponibile sul browser Chrome nei prossimi mesi.

In ChromeOS 116 Google ha deciso di abilitare per impostazione predefinita la correzione automatica, tale funzionalità è stata migliorata per trovare e correggere più errori sia con le tastiere fisiche che virtuali; al momento l’azienda riporta l’attivazione solo per la lingua inglese e per alcune app compatibili, ma è lecito presumere che con il passare del tempo questa funzione venga attivata per impostazione predefinita anche per altre lingue.

Con l’ultimo aggiornamento del sistema operativo Google ha reso più semplice e completa la procedura di configurazione iniziale di un nuovo Chromebook, sono state aggiunte maggiori opzioni di personalizzazione, come la direzione di scorrimento del touchpad e le dimensioni del display, così che quanto necessario all’utente sia immediatamente disponibile la prima volta che accede al proprio dispositivo.

ChromeOS 116 strizza l’occhio anche agli amanti del gaming, o meglio a quegli utenti possessori di un Chromebook che vanta specifiche adatte per il gioco: nello specifico Google dà ora la possibilità di “personalizzare il colore delle singole zone della tastiera RGB” per una serie di dispositivi compatibili (Ideapad Gaming Chromebook, HP Dragonfly, Acer Chromebook 516 GE e ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip).

Come di consueto, l’ultima versione di ChromeOS 116 porta con sé anche tutte le novità implementate da Google nel browser proprietario Chrome, almeno finché non verranno conclusi i lavori per implementare Lacros (ma ci vorrà circa un anno); di seguito le novità principali in ambito desktop:

maggiore visibilità alla sospensione delle schede per Memory Saver con informazioni sull’utilizzo della memoria delle schede inattive

attivando il flag chrome://flags/#chrome-refresh-2023 si vedranno ancora più elementi dell’interfaccia che usano i colori del tema selezionato, in perfetto stile Material You

Come sempre, quanto sopra esposto è frutto delle prime considerazioni in seguito all’utilizzo del sistema operativo aggiornato all’ultima versione, qualora dovessimo individuare altre novità non riportate provvederemo ad aggiornare l’articolo.

