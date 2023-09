Mancano ancora più di due mesi al Black Friday ma se state cercando una nuova scrivania per rinnovare il vostro studio o l’ufficio, o la sedia da lavoro/gaming che state utilizzando è ormai da buttare, non dovete aspettare così tanto per fare acquisti risparmiando.

Secretlab, azienda leader nel mercato delle sedie da gaming e nelle scrivanie, ha da poco lanciato i Black Friday Prices, una iniziativa attiva fino al 28 settembre che vi permette di risparmiare fino a 200 euro su numerosi prodotti, accessori inclusi. Si tratta di una occasione davvero ghiotta per portarsi a casa prodotti di qualità risparmiando in maniera significativa sul loro acquisto.

Secretlab Black Friday Prices

Gli sconti più interessanti riguardano le sedie, da sempre cavallo di battaglia della compagnia, ma in promozione ci sono anche le scrivanie della serie MAGNUS e MAGNUS Pro e tutti i rispettivi accessori. La soluzione più interessante in questo momento è rappresentata da Secretlab MAGNUS Pro, una scrivania metallica che cambia il modo di lavorare.

Invece di dover passare giornate intere seduti alla scrivania, con la nuova soluzione targata Secretlab è possibile alzare la scrivania fino a un massimo di 1250 mm (l’altezza minima da terra può essere di 650 mm), così da cambiare posizione e stare in piedi, riattivando la circolazione e alleviando il peso sull’apparato muscolo-scheletrico.

Grazie alla soluzione intelligente sviluppata dalla compagnia, nella scrivania entrerà un solo cavo di alimentazione, da collegare alla base, tutti gli altri si possono collegare alla presa presente all’interno della scrivania, ottimizzando i cavi ed evitando qualsiasi problema quando la scrivania viene alzata. Ritroviamo l’ecosistema magnetico già visto su Secretlab MAGNUS (qui la nostra recensione completa), con tappeti, passacavi, luci LED e molto altro.

Proprio sull’acquisto combinato di una scrivania e del relativo tappeto magnetico (come quello che abbiamo recensito qui) verte lo sconto speciale che può raggiungere i 100 euro, davvero niente male. Stessa soluzione anche la scrivania MAGNUS, con uno sconto che in questo caso raggiunge in 70 euro, la soluzione ideale per chi non ha lo spazio sufficiente a posizionare una scrivania di tipo sit-to-stand.

Gli sconti coinvolgono anche la linea di sedie Secretlab Titan EVO (qui la nostra recensione) dove lo sconto raggiunge i 100 euro, e la serie Secretlab Classics, dove potete risparmiare fino a 200 euro. Sulla linea NeueChair ci sono 55 euro di sconto, mentre sugli accessori si arriva al 13% di sconto. A seguire trovate tutti i link per accedere alle promozioni e rinnovare il vostro studio, ufficio o postazione da gioco approfittando dei Secretlab Black Friday Prices.