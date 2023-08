Chiunque passi molto tempo al computer per lavoro o per svago sa bene quanto è importante avere una scrivania comoda, adatta cioè a supportare come si deve tutti quegli oggetti di cui si può aver bisogno. Oggi come oggi ce ne sono di diversi tipi, modulari, regolabili in altezza, e con scompartimenti diversi, caratteristiche che la nuova CORSAIR Platform:6 offre insieme.

Si tratta di una scrivania che il produttore dice di aver pensato per giocatori, creatori di contenuti e professionisti di vario genere che, grazie alla regolazione in altezza, alle soluzioni per la gestione dei cavi, all’espandibilità anche con accessori di terze parti e ad altre peculiarità che vedremo poi, risulta piuttosto interessante. CORSAIR l’ha presentata sul mercato italiano oggi in concomitanza con la fiera Gamescom 2023 di Colonia, ma siccome arriverà fra qualche settimana abbiamo tempo a sufficienza per scoprirne qualche dettaglio e particolarità.

Nei dettagli della scrivania regolabile e modulare CORSAIR Platform:6

Grazie ai suoi 180 cm di superficie piana, CORSAIR Platform:6 è larga abbastanza per ospitare monitor di grandi dimensioni e varie altre periferiche e accessori per giocare o per lavorare. Il produttore, in fase d’acquisto, permette di scegliere fra diversi materiali per il piano di appoggio (rubberwood ecologico di colore noce scuro o nero in laminato) e di aggiungere delle parti extra fissabili tramite sistemi di aggancio a binari; si fa tutto tramite il configuratore online di CORSAIR che, oltre a rendere disponibili una serie di opzioni predefinite, rende questa scrivania molto personalizzabile e pertanto adatta a diverse esigenze.

La sua natura modulare fa sì che la si possa perciò aggiornare anche in futuro aggiungendo o rimuovendo parti quando necessario, grazie al sistema modulare a binari con traversa standard universale con canale a T in alluminio, con guide laterali e un binario montato nella parte superiore, che garantiscono assieme la compatibilità anche con attacchi e accessori di terze parti. Fra quelli di serie ci sono ad esempio le estensioni laterali 30 x 70 cm con cui ampliare la superficie utile della scrivania e il pannello forato Elgato Multi Frame da montare nella sezione superiore, dove fissare supporti e adattatori di vario genere come luci, telecamere o microfoni (come visibile nell’immagine di copertina).

Come anticipato, chi preferisce cambiare posizione durante il lavoro o lo svago, può ordinare la scrivania CORSAIR Platform:6 con il doppio motore elettrico che lavora per alzare o abbassare il piano della scrivania. Basta premere i pulsanti fisici posti in prossimità del bordo della stessa per la regolazione, che supporta anche le impostazioni predefinite dell’utente utili ad esempio nel caso in cui si preferisca avere in memoriaun’altezza standard per la posizione da seduto e una da in piedi.

Per il resto, questa scrivania di CORSAIR integra di serie due bracci porta monitor, un supporto RapidRoute con cui nascondere i cavi alla vista attraverso uno spazio che può ospitare anche i dispositivi multi presa; per rendere il tutto più ordinato ci sono anche degli scomparti interni con porte di ricarica USB Type-A e Type-C . Ecco un esempio di una scrivania Platform:6 ben accessoriata.

CORSAIR Platform:6 è stata annunciata nella giornata di oggi in Italia, ma sarà disponibile nel quarto trimestre del 2023, cioè fra ottobre e dicembre. Al momento il produttore non ha ancora comunicato le informazioni sui prezzi, pur specificando che sarà possibile progettare e acquistare configurazioni personalizzate con il configuratore online presente sul sito web di CORSAIR. In ogni caso, vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

