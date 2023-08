Anche NVIDIA si aggiunge al lungo elenco di offerte tech per il Back to School: in vista del ritorno a scuola è ora possibile accedere alla migliore tecnologia di NVIDIA a prezzo ridotto. Le GPU oltre che i notebook da gaming con schede RTX integrate sono in offerta, con ottimi prezzi.

Le promozioni in corso sono proposte da alcuni partner di NVIDIA come Amazon, che propone ben cinque modelli di schede video in offerta oltre che un paio di notebook da gaming, MediaWorld e Unieuro. Vediamo, quindi, punto per punto, quali sono le offerte del Back to School di questa settimana presentate da NVIDIA.

NVIDIA lancia nuove offerte per il Back to School: schede video e notebook a prezzo ridotto

Le offerte per il Back to School di NVIDIA riguardano sia schede video che notebook. A disposizione degli utenti ci sono, quindi, diverse opportunità per un acquisto “tech” molto vantaggioso. NVIDIA, per questa nuova promozione, propone, insieme ai suoi partner Amazon, MediaWorld e Unieuro, diverse occasioni per un ottimo acquisto.

Vediamo, quindi, le offerte del Back to School di NVIDIA divise per categoria:

Notebook

Partiamo dai notebook. In questo caso, ci sono diverse opzioni di scelta. I laptop con GPU RTX proposti in offerta sono cinque:

Schede video

Per quanto riguarda le schede video RTX, invece, segnaliamo 5 offerte da Amazon:

