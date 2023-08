Anche se alcuni produttori hanno deciso di attendere l’edizione 2023 di IFA, la fiera dell’elettronica che si svolgerà nei prossimi giorni a Berlino, c’è chi non ha voluto attendere e ha annunciato interessanti novità nel mercato degli aspirapolvere robot. Se per SwitchBot si tratta di un debutto, Xiaomi e iRobot sono veterani che annunciano nuovi prodotti destinati a migliorare le soluzioni già esistenti.

Andiamo a scoprire nel dettaglio tutte le novità, alcune delle quali sono decisamente interessanti.

SwitchBot S10

Ancora una volta SwitchBot è pronta a stupire con una soluzione decisamente innovativa. Dopo aver lanciato il dito robot che l’ha resa così famosa, la compagnia annuncia il suo primo aspirapolvere robot che promette di portare l’automazione a un nuovo livello.

Siamo abituati ad aspirapolvere robot dotati di stazioni di ricarica particolarmente evolute, con un sacchetto per la raccolta della polvere, taniche per l’acqua pulita e per quella sporca, così da raccogliere lo sporco e lavare il pavimento in (quasi) autonomia. All’utente infatti resta l’onere di riempire la tanica dell’acqua pulita e vuotare quella dell’acqua sporca, oltre al sacchetto della polvere.

Previous Next Fullscreen

SwitchBot S10 riduce ulteriormente l’intervento umano, limitato alla sola sostituzione/svuotamento del sacchetto della polvere, operazione che peraltro va effettuata ogni 70 giorni. Il nuovo robottino infatti è dotato di una innovativa base che si collega all’impianto idraulico di casa, così da riuscire a mandare l’acqua sporca negli scarichi e a prendere direttamente l’acqua pulita dalla rete idrica, senza che nessuno debba fare qualcosa.

SwitchBot mostrerà al mondo la sua novità nei prossimi giorni, in occasione di IFA 2023, quando sarà svelato anche il prezzo di vendita che al momento non è conosciuto. Per il resto SwitchBot S10 offrirà le caratteristiche dei migliori aspirapolvere robot di fascia alta, con elevata potenza di aspirazione, navigazione evoluta con sistema LiDAR, riconoscimento degli ostacoli imprevisti, pulizia in sequenza personalizzata e molto altro.

Il sistema di lavaggio del pavimento viene ritratto automaticamente sui tappeti, per evitare di bagnarli e rovinarli e procede al lavaggio del mocio rotante una volta che il robot rientra alla base di ricarica. Al momento sono state mostrate solo alcune immagini, alcune delle quali spiegano come sarà possibile collegare la base di ricarica al sistema idraulico. Non mancheremo di aggiornarvi una volta che SwitchBot S10 sarà annunciato ufficialmente.

Xiaomi MIJIA Robot Sweeping and Mopping 3

Xiaomi ha una lunga tradizione nel campo degli aspirapolvere robot e il nuovo modello, lanciato al momento in Cina a un prezzo di circa 200 euro, migliora decisamente i modelli precedenti. È dotato di una potenza di aspirazione di 4.000 Pa e di un panno vibrante per il lavaggio del pavimento che raggiunge le 12.000 oscillazioni al minuto, per rimuovere lo sporco in maniera più efficace.

Il panno è di tipo antibatterico e promette di eliminare i germi dal pavimento, che viene lavato grazie a un serbatoio da 250 ml sufficiente per pulire circa 150 metri quadri. L’algoritmo destinato al lavaggio simula i metodi di pulizia manuale con un movimento ad arco che dovrebbe coprire ogni angolo della stanza da pulire.

Previous Next Fullscreen

Per il resto troviamo un sistema di navigazione laser LDS che consente di ottenere una mappa precisa dell’ambiente, anche in stanze poco illuminate, e grazie a 8 sensori laser evita gli ostacoli imprevisti senza creare alcun problema. Ogni area della casa può essere pulita in maniera diversa, sia per quanto riguarda il lavaggio che per la potenza di aspirazione.

Xiaomi MIJIA Robot Sweeping and Mooping 3 ha inoltre una batteria da 3.200 mAh che garantisce fino a due ore e mezza di autonomia, con ripresa automatica dopo la ricarica nel caso il livello della batteria dovesse scendere al 20%. Al momento non ci sono informazioni relative alla disponibilità sui mercati internazionali.

iRobot Roomba Combo j5 Plus e i5 Plus

Anche iRobot ha presentato due nuovi modelli, entrambi disponibili inizialmente solo sul mercato nord americano ma che in seguito dovrebbero essere disponibili anche in Europa. Forte del successo ottenuto con Roomba Combo j7+, la compagnia ha deciso di sfornare due nuove soluzioni 2 in 1, offrendo alternative valide ma allo stesso tempo più economiche.

Roomba Combo j5 Plus è disegnato per l’aspirazione e il lavaggio del pavimento, con una base di ricarica in grado di raccogliere lo sporco in un sacchetto evitando quindi questa operazione all’utente, che dovrà solamente sostituire il sacco in maniera periodica. La speciale doppia spazzola multisuperficie permette di raccogliere qualsiasi tipo di sporco, evitando ingarbugliamenti dovuti a peli o capelli.

La tecnologia proprietaria Dirt Detect permette di rilevare le aree più sporche sulle quali il robot insisterà maggiormente, con una maggiore potenza aspirante. Va detto che il robot non è in grado di lavare aspirare contemporaneamente, ma dovrete sostituire il cassetto della polvere con quello dell’acqua, così da poter lavare con il classico panno in microfibra.

L’algoritmo di navigazione e lavaggio è decisamente evoluto e si migliora col tempo, imparando le preferenze dell’utente e riconoscendo le varie stanze, diventando più efficiente nel tempo. È inoltre in grado di evitare gli escrementi degli animali domestici e può essere controllato con gli assistenti vocali, con oltre 600 diversi comandi disponibili. Sarà in vendita dal 3 settembre a 799 dollari.

Roomba Combo i5+ riprende le funzioni base del modello superiore, con doppio cassetto per aspirazione e lavaggio ed è pensato per le abitazioni più piccole. È possibile creare mappe personalizzate, indicando i nomi di ciascuna stanza così da poterli utilizzare con gli assistenti vocali. Nel caso in cui la batteria dovesse scendere sotto al livello minimo, il robot tornerà a caricarsi per poi riprendere da dove si era interrotto. La base di ricarica inoltre include un sacco in grado di contenere fino a 60 giorni di sporco. Sarà in vendita dal 3 settembre a 549 dollari.