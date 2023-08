Realme ha da poco annunciato due nuovi modelli di cuffie true wireless economiche che includono la cancellazione attiva del rumore. Ecco le caratteristiche e i prezzi di Realme Buds Air5 e Realme Buds T300.

Caratteristiche delle cuffie TWS Realme Buds Air5

Le cuffie Realme Buds Air5 offrono riduzione adattiva rumore AAC 50 dB e riduzione del rumore durante le chiamate tramite sei microfoni e algoritmo AI.

Le specifiche menzionano driver in titanio da 12,4 mm, latenza 45 ms, risposta in frequenza da 20 Hz a 20 KHz, Dolby Atmos e modalità trasparenza, connettività Bluetooth 5.3 e USB-C.

Ogni cuffia è alimentata da una batteria da 43 mAh, mentre l’astuccio integra una batteria da 460 mAh, sufficienti per fornire fino 7 ore di ascolto che diventano 38 sfruttando la custodia di ricarica. Con AAC, riduzione rumore e modalità trasparenza attivi l’autonomia scende a 4,5 ore con singola carica e 22 con astuccio di ricarica.

Il prodotto pesa 36,7 grammi e ciascuna cuffia 4,4 grammi, inoltre è certificato IPX5 e supporta l’assistente vocale.

Caratteristiche delle cuffie TWS Realme Buds T300

Le cuffie Realme Buds T300 offrono cancellazione attiva rumore AAC 30 dB, cancellazione del rumore durante le chiamate, connettività Bluetooth 5.3 e USB-C. Altre specifiche includono driver da 12,4 mm, latenza 50 ms e certificazione IP55 (solo cuffie).

Ogni cuffia è alimentata da una batteria da 43 mAh, mentre l’astuccio integra una batteria da 460 mAh, sufficienti per garantire 6 ore di autonomia (solo auricolari) e 30 ore totali (con custodia) con ANC attivo e 8 ore (solo auricolari) e 40 ore totali (con custodia) con ANC disattivato.

Disponibilità e prezzi di Realme Buds Air5 e T300

Le cuffie Realme Buds Air5 costano 299 yuan (circa 38 euro), mentre le Realme Buds T300 costano 199 yuan (circa 25 euro). I prodotti sono attualmente disponibili in Cina e non abbiamo informazioni circa una eventuale loro commercializzazione in altri mercati. L’azienda cinese ha presentato anche lo smartphone Realme GT 5 con 24 GB di RAM e ricarica da 240 W.

Leggi anche: Migliori cuffie in-ear di Agosto 2023, ecco i nostri consigli