Google Chrome è come ben sappiamo uno dei browser web più utilizzati e apprezzati dagli utenti, sia nella sua versione desktop che in quella mobile, il team di sviluppatori è infatti costantemente al lavoro per migliorare il servizio offerto introducendo nuove funzionalità.

Quest’anno il colosso di Mountain View ha apportato alcuni cambiamenti alla modalità lettura integrata nel browser, come visto questa primavera; ora l’azienda sembra essere impegnata nello sviluppo di una nuova funzionalità in arrivo proprio nella modalità lettura.

Chrome potrà presto leggere ad alta voce le pagine web nella modalità lettura

Non si tratta di una novità assoluta, quanto più di una mancanza del browser proprietario di Google, altri software analoghi come per esempio Microsoft Edge permettono già all’utente di farsi leggere le pagine web dal browser, ma ci sono anche diverse soluzioni di terze parti utilizzabili per il medesimo scopo.

Google sembra però aver deciso di implementare questa funzionalità in Chrome in maniera nativa, funzionalità già individuata nella versione Canary del celebre browser; gli utenti del canale appena menzionato hanno la possibilità di aprire una pagina web in modalità lettura, beneficiando dell’introduzione di un nuovo pulsante Riproduci (come potete vedere in questo video), cliccando su di esso Chrome provvederà a leggere ad alta voce il testo per gli utenti.

La nuova funzione di lettura ad alta voce del browser Chrome sembra necessiti ancora di qualche aggiustamento, come potete notare dal video linkato poco sopra infatti il risultato assomiglia a quello dei vecchi modelli di sintesi vocale, ovvero presenta un tono particolarmente robotico.

Non è chiaro quando la novità verrà implementata in maniera stabile, ma sappiamo che essa non sarà presente solo nella versione web di Chrome: i colleghi di Chrome Unboxed avevano infatti già individuato a inizio mese la stessa funzionalità anche nella versione mobile per Android del browser proprietario di Google.

Non ci resta che attendere per scoprire quando la nuova funzione sarà disponibile, presumibilmente, prima nel canale beta e poi in quello stabile.

