Qualche giorno fa abbiamo visto, in occasione dell’evento BETT 2023, diverse novità in arrivo per svariati servizi offerti da Google, sia per il browser Chrome che per ChromeOS. La maggior parte di queste si rivolge al settore dell’educazione, ma ciò non toglie che possano rivelarsi utili anche in altri contesti.

Una delle novità più interessanti riguarda la futura introduzione in Chrome e ChromeOS di una nuova modalità lettura, pensata per aiutare gli studenti con disturbi dell’apprendimento quali dislessia e ADHD, offrendo loro una modalità semplificata di interazione con il testo presente nelle pagine web.

Google ha annunciato che tale novità verrà implementata in ChromeOS 114, dunque manca ancora un po’ di tempo per poterla provare con mano, o forse no? Kevin Tofel di About Chromebooks ha infatti scovato il relativo flag che, se attivato, consente di testare con mano la nuova modalità lettura.

Potete provare subito la nuova modalità lettura di Chrome

Partiamo subito dicendo che la nuova modalità lettura è disponibile e funzionante non solo sul sistema operativo dei Chromebook, ma anche su Windows, Linux e macOS.

Detto ciò, perché continuiamo a chiamarla “nuova” modalità lettura? Per chi non lo sapesse il browser di Google offre già una modalità lettura, ma non è presente di default all’interno del software e va attivata attraverso un apposito flag (chrome://flags/#enable-reader-mode); questa modalità prende il nome di Reader Mode ed è leggermente differente da quella nuova presentata qualche giorno fa.

La nuova modalità viene chiamata Read Anything e, a differenza di quella appena citata, non mostra le immagini presenti nella pagina web, ma solo il testo ed eventuali link, inoltre si apre in una barra laterale consentendo la visualizzazione contemporanea di entrambe le modalità, cosa che invece non fa la Reader Mode che apre il contenuto in una scheda intera.

Read Anything consente altresì di operare una serie di modifiche al testo, gli utenti hanno infatti facoltà di modificare il colore dello sfondo, la dimensione dei caratteri, il font, ridimensionare la grandezza della scheda e altro.

Ad ogni modo, qualora foste intenzionati a testare con mano la nuova modalità, sarà sufficiente attivare il seguente flag e riavviare il browser: chrome://flags#read-anything.

Una volta fatto, troverete la nuova modalità disponibile cliccando sull’icona a fianco del menù (quello con i tre puntini per intenderci).

Attualmente dunque avete modo di testare con mano la prima implementazione di Read Anything sui vostri dispositivi, la modalità ovviamente potrebbe subire alcune modifiche nel corso del tempo, ma questo lo scopriremo solo quando Google rilascerà per tutti gli utenti la versione stabile.

