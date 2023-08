Sappiamo bene come Google Chrome sia uno dei browser web più diffusi e apprezzati, sia in ambiente desktop che mobile, gli utenti della mela però spesso si affidano alla soluzione proprietaria di Apple, prediligendo l’utilizzo del browser Safari.

La versione per iOS del browser proprietario vanta una funzionalità che non era ancora presente in Chrome, ovvero la possibilità di spostare la barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo, utile per l’utilizzo dello smartphone con una sola mano.

Ora però, anche Google sta implementando questa possibilità di personalizzazione nella versione di Chrome per iOS, nel tentativo non solo di facilitare la vita di coloro che sono soliti utilizzare entrambi i browser, ma forse anche per attirare più utenti Apple.

La versione beta di Chrome per iOS permette di spostare in basso la barra degli indirizzi

Google prende dunque spunto da Apple, nello specifico da una funzionalità offerta dal browser proprietario Safari, per implementare una novità nella versione iOS di Chrome; al momento tale funzione è disponibile nella versione beta del browser del colosso di Mountain View, ma dovrebbe essere rilasciata in maniera più ampia anche nella versione stabile con un futuro aggiornamento.

Attualmente, gli utenti della versione beta di Chrome su iOS, hanno la possibilità di utilizzare la nuova modalità di personalizzazione semplicemente grazie all’attivazione del seguente flag chrome://flags/#bottom-omnibox-steady-state , in seguito al riavvio del software gli utenti avranno la possibilità di spostare la barra degli indirizzi nella parte inferiore dello schermo, toccando i tre punti nell’angolo in alto a destra del browser e selezionando “Impostazioni”.

È doveroso precisare che la nuova funzionalità è ancora in fase di sviluppo e potrebbe dunque presentare una serie di bug o malfunzionamenti vari; nel momento in cui verrà rilasciata in forma stabile per tutti gli utenti, la nuova funzionalità rappresenterà sicuramente una gradita opzione di personalizzazione per gli utenti Chrome su iOS.

