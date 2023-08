Nella parte iniziale dell’anno, Samsung ha annunciato i propri smartphone flagship canonici del 2023, ovvero i Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, ma anche la nuova intera gamma di notebook della serie Samsung Galaxy Book3.

In queste ore, su Amazon, è possibile acquistare il modello base della gamma in offerta a un prezzo davvero interessante, con un taglio del 35% rispetto al prezzo di listino, e consente di portarsi a casa una macchina dotata di hardware recentissimo, un design piacevole e pochi fronzoli al di sotto dei 700 euro.

Amazon sconta del 35% il Samsung Galaxy Book3

Il notebook Samsung Galaxy Book3 è protagonista di un’ottima offerta su Amazon: il colosso dell’e-commerce sconta in maniera importante, con ben il 35% di sconto, il modello “base” della più recente serie degli apprezzatissimi laptop del colosso sudcoreano, un notebook da 15,6 pollici senza fronzoli, caratterizzato da un design pulito.

Spinto da una CPU Intel di tredicesima generazione (il Core i5-1335U) con grafica integrata Intel Xe Graphics, il notebook può contare su 8 GB di memoria RAM e 512 GB di spazio di archiviazione (SSD PCIe), ponendosi come ottima alternativa, specie considerando il prezzo, per coloro che cercano un notebook tuttofare, magari in vista dell’inizio delle lezioni per gli studenti.

Tra le altre specifiche, questo laptop offre una buona dotazione di porte (due USB-C, due USB-A 3.2, una HDMI, slot microSD), una batteria da 54 Wh (che garantisce fino a 14 ore di autonomia e supporta la ricarica rapida), l’audio stereo con supporto al Dolby Atmos, il supporto al Wi-Fi 6 e tante altre chicche software, utili soprattutto per coloro che possiedono uno o più dispositivi dell’ecosistema Samsung Galaxy (e quindi smartphone, tablet, smartwatch e cuffie).



Il colosso dell’e-commerce propone il notebook in offerta al prezzo di 676,99 euro con uno sconto del 35% rispetto al prezzo di listino che è pari a 1049 euro (il risparmio è di ben 372 euro).

Acquista Samsung Galaxy Book3 (i5/8+512 GB) al prezzo di 676,99 euro su Amazon

Il Samsung Galaxy Book3 “base” è scontato su Amazon anche in altre due configurazioni, entrambe con la stessa CPU:

La versione con 512 GB di SSD e 16 GB di memoria RAM viene proposta a 999 euro tondi, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo di listino (pari a 1149 euro) – Acquista su Amazon

di memoria RAM viene proposta a tondi, con uno sconto del 13% rispetto al prezzo di listino (pari a 1149 euro) – Acquista su Amazon La versione con 8 GB di RAM e 256 GB di SSD viene invece proposta a 799 euro, con uno sconto del 16% rispetto al prezzo di listino (pari a 949 euro) – Acquista su Amazon

Potrebbero interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Book3 Ultra: il nuovo standard dei notebook Windows e Migliori notebook di questo mese: ecco i nostri consigli