A quasi un anno dalle prime immagini ufficiali condivise dal costruttore, Kia ha annunciato in queste ore il suo nuovo mega SUV elettrico nella sua veste definitiva. Si chiama Kia EV9, ed è una di quelle auto che non passano certo inosservate, sia per la mole che per le forme squadrate e particolarmente spigolose, per certi versi in stile Tesla Cybertruck, seppur molto meno estremo.

Nei dettagli di Kia EV9: design, tecnologia e motorizzazioni

Design esterno

La personalità non le manca. Kia EV9 si presenta con un design particolarmente spigoloso e squadrato, caratteristiche che certo non cercano di dissimulare le dimensioni, da maxi SUV: è lunga 4,93 metri e alta 1,79.

I gruppi ottici sono a sviluppo verticale, il paraurti anteriore è alto, il tetto è orizzontale, e ci sono anche gli specchietti retrovisori normali, elementi che teoricamente non aiutano molto a ridurre l’impatto aerodinamico dell’auto, fattore sempre più importante nella progettazione del design dei nuovi veicoli a batteria.

Interni e tecnologia

Dentro la Kia EV9 c’è spazio per sei persone, con i sedili della terza fila posti di fronte a quelli della seconda, ruotabili di 180° in direzione opposta al senso di marcia a mo’ di salotto. Rispetto agli esterni, l’abitacolo non è altrettanto squadrato, pur condividendo quello stile minimalistico ormai chiave comune alla stragrande maggioranza delle nuove auto elettriche.

Ci sono parecchi tasti fisici (che è un bene), ma pure una certa dose di tecnologia, fornita in parte grazie a due schermi da 12,3″, uno fa da quadro strumenti digitale, l’altro come centro di controllo dell’infotainment, e tramite i vari sensori pensati per rendere la guida più sicura. Il costruttore non ha ancora specificato i dettagli.

Motorizzazioni e anteprima mondiale

Per quanto riguarda invece le motorizzazioni, Kia EV9 dovrebbe essere dotata di una batteria da 100 kWh e basata su un’architettura a 800 Volt, tecnologia che rispetto agli standard attuali (le architetture a 400 Volt), permettono di gestire quantità praticamente doppie di energia a tutto beneficio della velocità di ricarica e di altri aspetti correlati, quali la possibilità di implementare batterie più piccole, quindi leggere e meno impattanti sulla struttura dell’auto.

Il condizionale era doveroso perché questi ultimi dati sono legati al concept di Kia EV9 svelato nel 2021, prototipo di cui quest’auto prende decisamente molto, almeno per quanto riguarda l’estetica. Nel caso in cui quelle ipotesi si rivelassero veritiere è probabile che l’auto possa supportare fino a 350 kW in corrente continua per la ricarica.

In ogni caso, ne sapremo di più fra meno di due settimane in occasione dell’anteprima mondiale di Kia EV9 in programma il 28 marzo alle ore 23:00.

