Zotac ha annunciato la nuova gamma di mini-PC MAGNUS EN, una serie che vede a catalogo già diversi modelli e che si distingue dai competitor per offrire un design compatto e prestazioni di fascia top che non hanno nulla da invidiare ai più potenti PC desktop. L’ultima variante di Zotac MAGNUS EN non si discosta dai sui predecessori e punta tutto sulla piattaforma Intel Raptor Lake con processori Core 13a gen e schede grafiche della serie NVIDIA GeForce RTX 40 (serie laptop precisiamo), un binomio che garantisce potenza di calcolo ma allo stesso tempo un’ampia versatilità.

Zotac MAGNUS EN può fare tutto e non teme il gaming ad alto frame-rate

Partiamo dal design, pulito e curato nei dettagli anche per ottimizzare la dissipazione del calore, ma soprattutto ultracompatto grazie a uno chassis da soli 2,65 litri e uno spessore di 6,2 centimetri. Una scommessa se vogliamo quella di Zotac che per questa nuova variante ha pensato di utilizzare una piattaforma hardware ad alto profilo che si affida a un Intel Core i7-13700HX e un chip grafico GeForce RTX 4070 Laptop; sulla carta le prestazioni non dovrebbero essere un problema, tutto però dipenderà dal sistema di dissipazione e di conseguenza dalle temprature di esercizio che come saprete possono impattare sulle frequenze di clock.

Il Core i7-13700HX offre 16 core e 24 thread con una frequenza Boost che tocca i 5,0 GHz, mentre la GeForce RTX 4070 8 GB è impostata con un TBP di 115 watt e garantisce supporto DLSS 3.0 oltre a una porta HDMI 2.1 e due Display Port 1.4a; il sistema può gestire tre display con supporto per monitor 4K 120Hz HDR o 8K a 60Hz HDR. Il resto della configurazione non è da meno, a bordo troviamo 16 GB di RAM DDR5 4800 MT/s (espandibile a 64 GB) e un reparto storage con SSD PCI-E 4.0 da 1 TB (secondo slot M.2 libero).

Buona anche la dotazione di porte che, oltre a una Thunderbolt 4 40 Gbps sulla parte frontale, prevede cinque USB 3.1, doppia LAN 2.5G e lettore SD; non manca il WiFi Killer 6 (AX) e Bluetooth 5.2, mentre come in passato il produttore offre due varianti, una barebone (personalizzabile) e una con Windows 11 Home. Per maggiori dettagli vi rimandiamo alla pagina ufficiale, mentre rimanendo in tema di mini-PC Zotac vi segnaliamo anche lo ZBOX Edge (disponibile su Amazon).

