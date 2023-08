Lanciato a luglio da Meta come rivale di X (ex Twitter), Threads ha guadagnato ben 100 milioni di iscrizioni nella prima settimana, ma la nuova piattaforma social di Mark Zuckerberg ha perso altrettanto rapidamente l’iniziale interesse, in parte per la mancanza di funzionalità cruciali, tra le quali una versione Web.

Nei giorni scorsi il capo di Instagram Adam Mosseri ha pubblicato su Threads che la società stava utilizzando internamente una prima versione Web, ma ha fatto notare che c’era ancora bisogno di un po’ di lavoro prima di poterla rilasciare pubblicamente.

La versione desktop di Threads sembra prossima al lancio

Secondo il Wall Street Journal, il lancio di Threads desktop sarebbe previsto per “l’inizio di questa settimana”, ma i piani non sarebbero del tutto definitivi e potrebbero essere soggetti a modifiche.

Meta sta cercando di implementare in Threads le funzionalità mancanti il prima possibile nel tentativo di mantenere alta la base utenti dopo il fisiologico calo avvenuto subito dopo il lancio e per approfittare della rivoluzione per certi aspetti caotica che sta attraversando X, il social del rivale Elon Musk, contro il quale doveva combattere anche sul ring.

Recentemente Threads ha ricevuto tante novità su iPhone e possiamo aspettarci che anche la versione desktop della piattaforma verrà lanciata a breve.

