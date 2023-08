Sembra che finalmente il tira e molla mediatico suscitato dal presunto combattimento fra due degli uomini più ricchi e potenti del mondo, Elon Musk e Mark Zuckerberg, stia per finire considerando le ultime informazioni in merito.

È stato Musk a porre la parola fine sulla vicenda, attraverso un post sul social network di sua proprietà X (ex Twitter), nel quale si è al contempo premurato di ringraziare il Ministro Gennaro Sangiuliano per la disponibilità offerta.

L’incontro tra Musk e Zuckerberg non avrà luogo per colpa del CEO di Meta

Chiacchiere su chiacchiere hanno animato i social network e i media negli ultimi tempi, a causa dell’ego sfrenato e del machismo di due fra gli uomini più ricchi del mondo, Musk e Zuckerberg volevano mettere in piedi uno spettacolo per, a loro dire, celebrare i fasti dell’Antica Roma.

Voglio ringraziare il ministro Sangiuliano per la gentilezza e la disponibilità nel voler organizzare un evento di intrattenimento, culturale e di beneficenza in Italia. Volevamo promuovere la storia dell’Antica Roma con il supporto di esperti e allo stesso tempo raccogliere… — Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2023

Come potete notare dal post di Musk, ora c’è la conferma ufficiale: l’incontro non avrà luogo. Lo ha comunicato in risposta al precedente messaggio del Ministro Sangiuliano il nuovo proprietario di X, con un post scritto in italiano nel quale non si esime dal lanciare qualche frecciatina al rivale.

Secondo Musk infatti, l’incontro non si svolgerà a causa del rifiuto di Zuckerberg “perché non è interessato a questo approccio. Vuole solo combattere se è la Ufc organizzare l’incontro”. I due negli ultimi tempi si sono punzecchiati utilizzando le rispettive piattaforme, il CEO di Meta per esempio ha accusato Musk di essere stato poco serio riguardo all’incontro, addossandogli la colpa per il mancato combattimento a causa di svariate scuse, fra cui il rifiuto di confermare una data, sostenere di doversi sottoporre a un intervento chirurgico e richiedere dei “round di pratica” tra i due prima dell’incontro definitivo.

Se da un lato sotto sotto tutti ci aspettavamo che sarebbe finita così, la cosa più triste e ridicola dell’intera vicenda non è tanto il comportamento dei due diretti interessati, quanto più la schiera di esponenti politici che gli sono andati dietro in cerca di un momento di notorietà; oltre al Ministro sopra citato infatti, si sono fatti avanti per proporre come location dell’incontro diverse bellezze del nostro Paese una serie di sottosegretari, sindaci, presidenti di regione e altri.

Speriamo dunque che la faccenda si concluda qui, senza trascinare oltre questa pantomima che altro non fa se non mettere in cattiva luce anche il Bel Paese che, secondo i due Paperon de Paperoni e molti dei nostri politici, avrebbe dovuto prestarsi come palcoscenico per i loro giochi.

