Threads, il nuovo social di Meta simile a Twitter, ha appena ricevuto il primo importante aggiornamento dell’app per iOS, portando diverse novità per gli utenti iPhone. Ecco una panoramica delle nuove funzionalità.

L’aggiunta principale è rappresentata dalla scheda Segui, ora integrata nel feed delle attività, che consente agli utenti di vedere facilmente chi li ha seguiti di recente, rendendo più comodo seguirli a loro volta.

L’aggiornamento introduce inoltre le traduzioni per il testo dei post, incoraggiando gli utenti a connettersi con persone che parlano lingue diverse, promuovendo il coinvolgimento interculturale.

Un’altra utile funzionalità inclusa nell’aggiornamento di Threads riguarda la possibilità di iscriversi agli utenti non seguiti, consentendo agli utenti di ricevere notifiche senza appesantire la cronologia.

Anche l’interfaccia dell’app ha ricevuto alcune modifiche, a partire dalle etichette dei reposter che possono essere toccate, il che risulta utile in particolare durante il caricamento oppure lo scorrimento del feed delle attività.

Meta punta a rendere disponibili queste novità entro la fine della giornata per gli utenti iOS, ma l’azienda non ha fornito dettagli in merito a quando verrà lanciato l’aggiornamento equivalente per gli utenti Android.

Meta sta cercando di mantenere vivo l’interesse degli utenti per la sua nuova creatura, poiché Threads ha registrato un fisiologico calo di utilizzo dopo il suo picco iniziale.

La società deve ancora introdurre altre funzionalità ancora mancanti e lanciare Threads in altre regioni come l’Europa per cercare di mantenere competitiva la piattaforma ed evitare che faccia la fine di Google+.

