Quake II, il leggendario sparatutto del 1997 sviluppato da id Software, è tornato con una versione rimasterizzata che promette di offrire un’esperienza migliorata per i videogiocatori. L’annuncio è stato fatto durante la QuakeCon 2023 da Bethesda Softworks, che ha rivelato che il gioco è disponibile da oggi su varie piattaforme e anche su Xbox Game Pass.

La remasterizzazione di Quake II è stata una sorpresa per molti, dopo mesi di voci e indiscrezioni che circolavano online. Ma ora è ufficiale: i fan del gioco possono finalmente rivivere l’azione frenetica e l’atmosfera cupa di questo classico sparatutto su Xbox.

Nuove funzionalità e miglioramenti grafici per Quake II Enhanced

La versione rimasterizzata di Quake II, chiamata Quake II Enhanced, offre diverse nuove funzionalità e miglioramenti grafici rispetto al gioco originale. Nonostante la grafica rimanga fedele all’originale, Bethesda ha aggiornato diverse texture e risorse grafiche per garantire una migliore qualità visiva. Degna di nota è la scelta di Bethesda di non implementare il ray tracing, una tecnologia di illuminazione avanzata che è diventata popolare negli ultimi anni.

Oltre alle nuove funzionalità descritte, Quake II Enhanced è tornato con una serie di miglioramenti che rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente e appagante. Ecco alcune delle principali migliorie apportate al gioco:

Supporto widescreen : Quake II Enhanced offre ora il supporto per i monitor widescreen, consentendo ai giocatori di godere di una visuale più ampia e immersiva durante le loro avventure;

Supporto alte risoluzioni fino al 4K e refresh fino a 120 Hz : grazie alla remasterizzazione, i giocatori possono ora godere di Quake II in tutta la sua gloria visiva, con risoluzioni fino al 4K e refresh rate fino a 120 Hz. Questo permette di apprezzare i dettagli e l’azione del gioco in modo ancora più nitido e fluido;

Supporto crossplay : una delle grandi novità di Quake II Enhanced è il supporto al crossplay. Ciò significa che i giocatori potranno sfidarsi e collaborare con altri giocatori su diverse piattaforme, come PlayStation, Xbox, Nintendo Switch e PC. Questo amplia notevolmente la base di giocatori e permette di trovare sempre avversari o compagni di squadra;

Supporto split-screen fino a 4 giocatori : la nuova versione rimasterizzata del gioco offre anche la possibilità di giocare in modalità split-screen fino a 4 giocatori. Questo significa che i vostri amici possono unirsi alla battaglia sullo stesso schermo, creando un’esperienza multiplayer ancora più divertente e coinvolgente;

Supporto accelerometri per Switch e supporto SixAxis di PS4/PS5 : i giocatori che utilizzano la console Nintendo Switch potranno sfruttare i sensori di movimento dell’accelerometro per un’esperienza di gioco più interattiva. Inoltre, i possessori delle console PlayStation 4 e PlayStation 5 potranno utilizzare la funzionalità SixAxis per controllare il gioco tramite il movimento del controller.

Oltre agli aggiornamenti grafici, Quake II Enhanced include anche nuovi livelli, tra cui l’espansione Call of the Machine. Bethesda ha lavorato per preservare l’esperienza di gioco originale, mantenendo la colonna sonora originale scritta dai Sonic Mayhem, scelta che permette ai giocatori di immergersi completamente nell’atmosfera unica di Quake II.

Quake II Enhanced è disponibile su diverse piattaforme

Una delle grandi notizie per i fan di Quake II è che la versione rimasterizzata sarà disponibile su diverse piattaforme gaming attuali. Il gioco è infatti compatibile con le console di Sony PlayStation 4 e PlayStation 5, Microsoft Xbox One e Series X/S, Nintendo Switch e naturalmente PC ed è disponibile all’acquisto sin da subito. Questo significa che i giocatori potranno godersi l’azione di Quake II su qualsiasi piattaforma preferiscano.

Come anticipato in apertura, Quake II Enhanced è incluso nel Game Pass di Microsoft fin da subito. Si tratta di un grande vantaggio per i membri del servizio di abbonamento di Xbox, che potranno quindi giocare al gioco senza doverlo acquistare separatamente. La disponibilità su Game Pass rende il gioco ancora più accessibile e permette a un pubblico più ampio – si pensi ai più giovani che non hanno avuto modo di giocarci – di scoprire o rivivere questo classico sparatutto.

