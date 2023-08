In attesa della sua presentazione ufficiale, in programma per lunedì 14 agosto, Xiaomi Smart Band 8 Pro nelle scorse ore è stata al centro di una nuova interessante anticipazione, grazie alla quale abbiamo scoperto alcune delle sue caratteristiche principali.

In occasione dell’evento di lancio il colosso cinese dovrebbe presentare anche altri prodotti molto attesi, come lo smartphone pieghevole Xiaomi Mix Fold 3 e il tablet Xiaomi Pad 6 Max e sul palco vi sarà pure il CEO di Xiaomi, Lei Jun.

Cosa sappiamo di Xiaomi Smart Band 8 Pro

Così come suggerisce il suo nome, Xiaomi Smart Band 8 Pro è la smartband che avrà il compito di succedere a Xiaomi Smart Band 7 Pro e rappresenta una versione più grande e migliore di Xiaomi Smart Band 8, device lanciato solo qualche mese fa.

Il team di Xiaomi ha già anticipato alcune delle caratteristiche su cui potrà contare la nuova smartband, come un display rettangolare da 1,74 pollici (il modello “normale” ha uno schermo a forma di pillola da 1,62 pollici). Il produttore non ha fornito dettagli sul tipo di tecnologia (probabilmente sarà OLED), limitandosi a rendere noto che potrà contare sul supporto a 16,7 milioni di colori, con densità di 336 ppi e refresh rate a 60Hz.

Per quanto riguarda l’aspetto software, il nuovo dispositivo indossabile di Xiaomi arriverà sul mercato con alcuni nuovi widget personalizzabili e con il supporto alle watch face in modalità verticale (entrambe le caratteristiche sembrano essere chiaramente ispirate ad Apple Watch, vero leader dei dispositivi indossabili).

Probabilmente nei prossimi giorni il team del colosso cinese svelerà altre caratteristiche di Xiaomi Smart Band 8 Pro mentre per scoprire il suo prezzo ufficiale e i mercati nei quali sarà disponibile (quasi certamente non sarà limitato alla Cina, così com’è già avvenuto per la precedente generazione) dovremo attendere fino all’evento del 14 agosto.

