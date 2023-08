Sembra che TikTok stia sviluppando un nuovo strumento che consentirà agli utenti di rivelare in modo semplice e chiaro se i loro post includono contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

La piattaforma aveva precedentemente affermato che è necessario informare gli utenti della presenza di deepfake e contenuti generati dall’IA e in quest’ottica la società ora sta lavorando a uno strumento che possa consentire loro di farlo in un modo semplice ed efficace.

TikTok obbligherà gli utenti a etichettare i contenuti deepfake

Alcuni utenti hanno notato un nuovo interruttore “contenuti generati dall’intelligenza artificiale” nella sezione “altre opzioni” di TikTok. Come parte della descrizione di tale interruttore, il social afferma che in questo modo gli utenti potranno prevenire la rimozione dei loro contenuti, in quanto gli utenti vedranno un’etichetta che informa della loro natura fittizia.

Attivando il sopracitato interruttore è apparso un nuovo pop-up che ricorda gli utenti che dovranno etichettare adeguatamente i loro contenuti realizzati dall’intelligenza artificiale che mostrano “scene realistiche”, altrimenti TikTok potrebbe rimuoverli.

Questa funzionalità inedita sembra ancora in fase di lancio, in quanto non risulta ancora disponibile per la maggior parte degli utenti della piattaforma.

Sembra quindi che TikTok si stia allineando alla piattaforma rivale Instagram che sta lavorando alle proprie etichette per la divulgazione di contenuti generati dall’intelligenza artificiale, in modo che gli utenti sappiano quando stanno vedendo cose non reali.

