Il team di WhatsApp sta sperimentando una nuova funzionalità per migliorare la sicurezza dei suoi utenti dell’app per iPhone.

Dopo essere stati introdotti nella beta dell’app per Android, i nuovi strumenti di sicurezza disponibili quando si riceve un messaggio da un mittente sconosciuto sono ora disponibili anche per alcuni utenti della versione beta di WhatsApp per iOS.

WhatsApp migliora la gestione dei messaggi da mittenti sconosciuti su iPhone

Quando si riceve il primo messaggio da un numero di telefono sconosciuto appare una nuova schermata che fornisce consigli utili sul da farsi in tali situazioni.

Come sempre è possibile bloccare il contatto sconosciuto o segnalare i messaggi al team che si occupa della moderazione, tuttavia WhatsApp fornisce anche alcuni consigli di sicurezza come controllare il nome del profilo, la foto e il prefisso internazionale del numero di telefono sconosciuto.

Inoltre questi strumenti mantengono intatta la privacy dell’utente assicurandosi che il mittente non sappia se un messaggio è stato letto dal destinatario. In particolare, il mittente non saprà che un messaggio è stato letto, a meno che il destinatario risponda o aggiunga il contatto sconosciuto alla propria rubrica.

I nuovi strumenti di sicurezza sono al momento disponibili per alcuni beta tester che installano l’ultimo aggiornamento beta 23.16.1.73 di WhatsApp per iOS e nei prossimi giorni verrà distribuito a un numero ancora maggiore di utenti.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

