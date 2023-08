Nelle scorse ore, il team di WhatsApp ha rilasciato un nuovo aggiornamento beta per iOS tramite il TestFlight beta Program, portando l’applicazione alla versione 23.16.1.72 — 2.23.16.72 nelle Impostazioni dell’applicazione, la build di TestFlight è la 23.16.1 (501742930). Se vi state interrogando sulle novità introdotte da questa nuova versione dell’app, ebbene sappiate che il campo di intervento del team di sviluppo di WhatsApp è stato quello degli avatar: la funzione ha ricevuto un bel potenziamento e alcuni beta tester sono già in grado di sfruttarla con questa nuova aggiunta.

WhatsApp Beta 23.16.1.72 per iOS: le novità dell’aggiornamento

Prima di entrare nel merito delle novità contenute in questo nuovo aggiornamento della beta per dispositivi iOS, vi ricordiamo che per tutte le notizie su WhatsApp relative alla versione Android potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link. Detto ciò, passiamo subito al dunque.

Gli avatar sono una funzione che gli utenti di WhatsApp hanno imparato a conoscere nei mesi addietro: tanto per rimanere in ambito iOS, l’introduzione della funzione nella versione stabile risale allo scorso mese di febbraio; un paio di mesi addietro, inoltre, vi avevamo proposto una comoda guida su TuttoAndroid per sfruttare Memoji sui dispositivi del robottino verde. Venendo a noi, l’ultima novità in fase di implementazione su WhatsApp consiste negli avatar animati e l’ultimo aggiornamento beta per iOS ne reca le prime tracce: alcuni utenti, dopo aver installato la versione beta 23.16.1.72, hanno iniziato a vederli nel tab apposito.

A dirla tutta, questa nuova segnalazione fa il paio con quella di pochi giorni fa relativa a WhatsApp Beta per Android e dimostra come il team proceda spedito verso il rilascio per tutti gli utenti.

Come si evince facilmente dal nome e come si può vedere dalla seguente GIF, non bisogna fare altro che aprire la tastiera e spostarsi nel tab dedicato agli avatar per controllare se la nuova aggiunta sia già stata attivata anche per il proprio account.

È bene sottolineare che gli avatar animati possono essere già inviati a chiunque: non è necessario avere installato l’ultima versione beta disponibile per riceverli e visualizzarli correttamente. In aggiunta a questo, anche un numero ridotto di adesivi adesso è disponibile in versione animata. È quasi superfluo evidenziare come queste limitazioni delle battute iniziali verranno presumibilmente superate dal team di WhatsApp, che nel prossimo futuro potrebbe arrivare ad offrire l’intero pacchetto di avatar in versione animata.

Come aggiornare WhatsApp Beta per iOS

Allo stato attuale, gli avatar animati risultano disponibili per un numero ancora ristretto di utenti del ramo beta, pertanto nei prossimi giorni e settimane assisteremo alla diffusione della novità prima tra i beta tester e poi sulla versione stabile dell’app.

Infine, veniamo alla solita nota dolente: il programma beta di WhatsApp per iOS è al completo, pertanto potete installare questa nuova versione soltanto nel caso in cui ne facciate già parte. Per la pagina dedicata potete fare riferimento a questo link. La versione più recente di WhatsApp per iOS, invece, è scaricabile dall’App Store tramite questo link.

