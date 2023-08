Il gioco in streaming per PlayStation 5 annunciato da Sony a giugno è ai nastri di partenza. Il colosso nipponico ha lanciato un beta test pubblico che trasmette i giochi con una risoluzione fino a 4K.

Secondo quanto riportato da alcuni utenti PlayStation Plus Premium che hanno ricevuto l’invito a partecipare alla beta, è possibile scegliere di giocare in streaming a 720p, 1080p, 1440p e 2160p (4K) e i giochi caricano automaticamente i salvataggi nel cloud in modo da poter riprendere da dove si era rimasti.

Tuttavia non è chiaro se la risoluzione massima 4K si riferisca alla risoluzione effettiva del gioco o a quella delle immagini trasmesse.

Sony lancia la beta per lo streaming di giochi PS5 in 4K

Secondo quanto riportato i giochi disponibili includono God of War: Ragnarok, Horizon Forbidden West, Fortnite, Fall Guys, Destiny 2, Returnal, Demon’s Souls, Death Stranding, Sackboy A Big Adventure, Destruction All Stars, and Fall Guys, oltre alle demo di Resident Evil Village e Demon Slayer.

Al momento ci sono ancora aspetti poco chiari in merito a questo servizio, ma Sony ha affermato che non vede l’ora di condividere maggiori dettagli non appena sarà pronta. Per ora sembra essere un Remote Play, piuttosto che un vero servizio di cloud gaming.

