Nel fine settimana il Garante della Privacy ha dato il via libera alla nuova Lotteria degli Scontrini, uno strumento volto a incentivare l’utilizzo dei pagamenti elettronici che abbiamo già imparato a conoscere un paio di anni fa. Per partecipare serve Gioco Legale, app che richiede l’accesso tramite SPID o CIE con cui si dovrà inquadrare un codice presente sullo scontrino emesso dall’esercente.

Cosa sapere sulla nuova Lotteria degli Scontrini

Di ufficiale non c’è ancora molto, a parte l’ok del Garante per la protezione dei dati personali (GPDP) e dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) comunicato lo scorso 4 agosto 2023 corredato di alcune informazioni.

Si parla soprattutto di una nuova modalità di partecipazione alla “Lotteria degli Scontrini” che introduce una formula istantanea: le persone possono partecipare al concorso tramite un codice bidimensionale stampato sullo scontrino di ricevuta del pagamento elettronico che renderà non più necessario esibire il proprio codice lotteria agli esercenti per partecipare alle estrazioni, il che semplifica di molto la gestione per entrambe le parti.

Il codice in questione (QR o soluzioni simili) si dovrà inquadrare e scansionare con il proprio smartphone tramite l’app citata, Gioco Digitale, ma non prima di aver effettuato l’autenticazione tramite SPID o CIE (la carta d’identità elettronica). Una volta effettuata la scansione, l’app associa l’acquisto effettuato al codice lotteria, laddove presente; altrimenti ne creerà uno nuovo da abbinare. In caso di vincita l’app Gioco Digitale avvisa istantaneamente il cliente con una notifica con annesso l’invio di un codice bidimensionale con cui il cliente potrà riscuotere il premio entro 30 giorni presso gli esercizi abilitati.

Per inciso, fra le informazioni contenute nel codice si prevede ci siano il codice lotteria del cliente (se presentato al momento del pagamento elettronico), i dettagli dello scontrino emesso (cioè numero, ora, data e ammontare della spesa), e alcune informazioni sull’esercente fra cui la partita IVA, la matricola del registratore telematico o di cassa.

Per il momento mancano le informazioni relative alla data di lancio effettiva della nuova Lotteria degli Scontrini, che si prevede entri in funzione entro la fine dell’anno. In ogni caso, vi aggiorneremo a tempo debito.

