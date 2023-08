Alienware è uno dei marchi storici quando parliamo di PC da gaming e sistemi desktop ad alto profilo, una branchia di Dell che opera da anni nel settore e che ormai rappresenta un punto di riferimento per chi guarda a una soluzione preassemblata ad alte prestazioni. La gamma Aurora è sicuramente tra le più note del produttore statunitense che, solo poche ore fa, ha annunciato l’ultimo arrivato in famiglia, l’Aurora R16. Si tratta in realtà di una rivisitazione quasi completa del noto tower desktop di fascia alta Alienware Aurora R15 già a listino, ora nettamente più compatto per dimensioni e dotato di un sistema di dissipazione migliorato che prevede l’integrazione di un impianto AiO a liquido.

Alienware Aurora R16 è piccolo ma con hardware al top

Veniamo subito ai punti salienti del nuovo arrivato in casa Dell iniziando dal case, meno estroso se vogliamo nelle linee ed esteticamente più vicino ai classici PC tower gaming che offre la concorrenza. Oltre all’impatto visivo, sempre soggettivo, ma comunque aiutato da un pannello finestrato e dagli ormai immancabili led RGB, Dell sottolinea che le ridotte dimensioni del telaio (458,4x197x418 millimetri) permettono di ridurre il volume totale del 40% rispetto al suo predecessore; allo stesso tempo il volume interno rimane identico (25,2 litri) e viene rivisto il design per ottimizzare ulteriormente il flusso d’aria.

Rimanendo in tema, spicca l’integrazione di un dissipatore a liquido AiO con radiatore da 240 millimetri, nettamente superiore al classico tower con ventola utilizzato in passato e sicuramente più idoneo nel gestire processori di fascia alta. Secondo Dell tutte le varie ottimizzazioni garantiscono un abbattimento del rumore sino al 40% a fronte di un guadagno in termini di temperature sino al 10% sulla CPU e del 6% sul fronte GPU; degno di nota anche il sistema di illuminazione RGB AlienFX che permette di creare anche diversi effetti luce.

Parlando di hardware, Alienware Aurora R16 è un sistema Intel top di gamma, supporta processori Intel Core 12a gen Alder Lake e Core 13a gen Raptor Lake e utilizza una scheda madre LGA 1700 con un VRM a 12 fasi che guarda alle memorie DDR5 con una capacità massima di 64 GB in configurazione Dual-Channel (c’è anche il PCI-E 5.0 comunque).

Lato scheda grafica troviamo la possibilità di scegliere tra diversi modelli delle NVIDIA GeForce RTX 40 che a loro volta potranno essere abbinate ad alimentatori certificati 80 Plus Platinum da 500 a 1.000 watt in base alla GPU scelta. Per lo storage c’è la possibilità di installare due SSD M.2 PCI-E Gen 4 (max 8 TB) oltre a un hard disk standard da 2 TB, mentre lato connettività e I/O segnaliamo la presenza di WiFi 6E, LAN 2.5G, USB 3.2 Gen 2×2 Type-C a 20 Gbps e un’ampia dotazione di porte USB standard.

Disponibilità e prezzi

Attualmente l’Alienware Aurora R16 è stato presentato solo sul mercato statunitense ma dovrebbe essere disponibile globalmente a ridosso dell’autunno. Riguardo il prezzo invece, Dell ha comunicato il costo della configurazione base con Intel Core i7-13700F e GeForce RTX 4070 che parte da 1.749 dollari.

