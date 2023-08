Già a fine inverno, nel pieno dell’impennata di interesse verso i modelli di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT, Mark Zuckerberg annunciava l’arrivo di nuovi strumenti IA per WhatsApp, Facebook Messenger e Instagram. Ora, a distanza di mesi, emergono nuovi dettagli sulla prossima integrazione nei servizi di Meta di assistenti IA, utili per la ricerca, per migliorare i suggerimenti e per gestire gli interessi degli utenti (e di conseguenza per gli annunci pubblicitari mirati, probabilmente).

Secondo quanto riportato dal Financial Times, che cita alcune conversazioni di tre interni di Meta, la novità sarebbe in arrivo già a settembre sotto forma di “personaggi” AI che, alla stregua di chatbot con caratteristiche distinte, possono tornare utili agli utenti dei social dell’azienda modi diversi. Si parla ad esempio di suggerimenti di viaggio forniti “nello stile dei surfisti”, di chatbot che parlano come Abraham Lincoln, ma non è emerso altro per ora.

Mark Zuckerberg nell’occasione citata già aveva annunciato che stesse esplorando in Meta nuovi sistemi di intelligenza artificiale generativa di tipo testuale (per le chat di WhatsApp e Facebook Messenger), di tipo grafico (con filtri e altri strumenti per le immagini per Instagram) e multi-modali per i video; “ci focalizzeremo sullo sviluppo di personaggi AI che possano aiutare le persone in vario modo”.

Fra i primi esperimenti, basti pensare al chatbot di Instagram avvistato alcune settimane fa, con cui l’utente può interagire ottenendo risposte e suggerimenti in 30 stili di personalità diversi.

Per quanto si tratti di sviluppi embrionali, il lancio di simili soluzioni di intelligenza artificiale per Meta potrebbe essere una vetrina in cui mostrare le proprie abilità nei confronti di Microsoft, OpenAI e Google, impegnati rispettivamente con Copilot, ChatGPT e Bard, fra le altre cose; dall’altro sarebbe pure uno strumento per incrementare i livelli di coinvolgimento degli utenti nei confronti di WhatsApp, Instagram e Facebook, un’arma utile anche contro TikTok, che secondo alcune indiscrezioni sarebbe al lavoro su un suo chatbot simile a ChatGPT.

Al momento, a parte quanto riportato, non sono emerse ulteriori informazioni al riguardo, ma con buona probabilità ne sapremo di più a breve in occasione del Meta Connect, evento in programma il 27 e il 28 settembre 2023.

