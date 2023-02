Che piaccia o no, i modelli di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT in un futuro quanto mai prossimo potrebbero diventare una parte importante della vita quotidiana delle persone e quindi anche Meta non può fare altro che incorporarla nei suoi prodotti.

Tramite un post su Facebook il CEO di Meta Mark Zuckerberg ieri ha affermato che la società sta creando un nuovo team che si occuperà di prodotti di alto livello incentrato sull’IA generativa e che inizialmente realizzerà strumenti creativi ed espressivi, ma a lungo termine si concentrerà sullo sviluppo di personalità digitali che possano aiutare le persone in vari modi.

Meta integrerà l’intelligenza artificiale generativa nei suoi prodotti

Zuckerberg aggiunge che la società sta esplorando esperienze generative relativamente al testo, come la chat in WhatsApp e Facebook Messenger, alle immagini, come i filtri creativi di Instagram e i formati degli annunci, nonché ai video e alle esperienze multimodali.

Zuckerberg rivela che Meta avrà molto lavoro da fare prima di poter offrire esperienze davvero futuristiche, ma per ora non nasconde il suo entusiasmo per tutto quanto l’azienda ha in mente di realizzare andando avanti.

Inizialmente possiamo quindi aspettarci nuove funzionalità e strumenti basati sull’intelligenza artificiale, mentre funzionalità come i chatbot su Messenger o Instagram basati sugli ultimi progressi in ambito IA arriveranno più avanti, probabilmente a scapito del metaverso nel quale Zuckerberg crede ancora, nonostante tutto.

