Dopo averveli mostrati in anteprima qualche mese fa, i set della nuova linea LEGO DREAMZzz sono finalmente disponibili per l’acquisto, sul sito ufficiale LEGO e presso i distributori autorizzati. E per chi non si è perso nemmeno una puntata della prima stagione della serie animata, in onda su numerose piattaforme, sta per arrivare la seconda stagione con altri 10 episodi inediti.

Con LEGO DREAMZzz nel mondo dei sogni

LEGO DREAMZzz è un tema completamente nuovo, pensato per dare vita alla creatività dei sogni dei bambini con una serie di contenuti multimediali e una gamma dedicata, in vendita a partire da oggi. La serie TV, e i set LEGO da essa derivati, seguono le vicende di un gruppo di compagni di scuola, con Mateo, Izzie, Cooper, Logan e Zoey, impegnati a sconfiggere il tirannico Re Nightmare.

Nel corso della prima stagione abbiamo visto come i ragazzi, con l’aiuto del Professor Oswald e della sua agenzia segreta, abbiano imparato a usare il potere dell’immaginazione per viaggiare e difendersi nel mondo dei sogni. Tenetevi pronti perché a partire dal prossimo 11 agosto arriveranno i dieci episodi che compongono la seconda stagione, in onda su YouTube LEGO Italia, Prime Video e Netflix. A partire dal 28 agosto li potrete vedere anche su BOING mentre nel mese di settembre sbarcheranno anche su Cartoon network.

“Siamo entusiasti della risposta al lancio di LEGO® DREAMZzz™ e orgogliosi di dar vita al mondo dei sogni! Ci auguriamo che con la nuova linea, i piccoli costruttori possano divertirsi a dare vita a incredibili set attraverso il potere creativo dei sogni”.

Così Cerim Manovi, Creative Director LEGO® DREAMZzz, ha commentato il lancio ufficiale della nuova linea di prodotti, composta da 11 set, uno dei quali è disponibile in esclusiva solo su LEGO.com e nei LEGO Store ufficiali. Prima di riepilogare i set disponibili, con io relativi link all’acquisto, vogliamo però segnalarvi una esperienza imperdibile per tutti i fan LEGO.

Dal 25 agosto potrete entrare direttamente nell’universo LEGO DREAMZzz grazie al tour estivo che toccherà 5 città italiane. I fan saranno accolti dal furgone della signora Castillo, che per l’occasione diventa un van itinerante all’interno del quale i visitatori troveranno dei piccoli squali di peluche con cui provare a sconfiggere Re Nightmare. Oltre al minivan sarà presente anche una Play Area, con 3 Gazebo, per divertirsi con i nuovi set LEGO DREAMZzz, conoscere i nuovi personaggi e realizzare, con l’aiuto di alcuni esperti, un diorama dedicato al tour.

Il tour LEGO DREAMZzz accoglierà i piccoli e grandi sognatori nei seguenti appuntamenti:

Rimini dal 25 al 27 agosto 2023: Centro Le Befane, in via Caduti di Nassiriya 20, dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Gardaland dal 29 agosto al 3 settembre 2023, dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Bari dall’8 al 10 settembre 2023: Piazza della libertà, dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Genova 16 e 17 settembre 2023: Porto Antico, dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Milano dal 22 al 24 settembre 2023: Piazza Gae Aulenti, dalle ore 11.00 alle ore 20.00

Ecco invece i nuovi set LEGO DREAMZzz già disponibili su LEGO.com, nei LEGO Store e nei migliori negozi