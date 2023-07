Il team di Apple continua a lavorare duramente al fine di migliorare Apple Maps, servizio che il colosso di Cupertino ha lanciato come app di navigazione predefinita per iPhone in occasione del rilascio di iOS 6, nel lontano settembre del 2012.

Con questo servizio Apple ha voluto offrire agli utenti iPhone una soluzione alle varie alternative della concorrenza, come Google Maps e Waze, provando a convincerli a puntare su un servizio proprietario, così come da tradizione per l’azienda statunitense.

Il team di Apple ha deciso di creare da zero il proprio software di mappatura e il progetto del colosso di Cupertino ha ottenuto il successo sperato, in quanto è riuscito a conquistare sempre più utenti iPhone, che si sono convinti a rendere Apple Maps la prima opzione per la navigazione, relegando Google Maps sempre più in un angolo.

Nuove città per l’esperienza dettagliata di Apple Maps

Nel corso del 2021, in occasione del rilascio di iOS 15, Apple ha lanciato una nuova esperienza “dettagliata” per la navigazione in città, con immagini 3D e alcuni servizi esclusivi (come informazioni sull’altezza, nuove etichette stradali e centinaia di punti di riferimento progettati su misura).

Disponibile inizialmente solo per 4 città, con il passare dei mesi la funzionalità è andata abbracciando sempre più città e nelle scorse ore ne sono state aggiunte altre due, Dallas e Houston.

Ad oggi, le città che possono contare sull’esperienza dettagliata di Apple Maps sono le seguenti:

Atlanta

Berlino

Boston

Chicago

Dallas

Amburgo

Houston

Las Vegas

Londra

Los Angeles

Melbourne

Miami

Montréal

Monaco di Baviera

New York

Parigi

Philadelphia

San Diego

San Francisco Bay Area

Seattle

Sydney

Toronto

Vancouver

Washington

E se vi state chiedendo quali siano le differenze tra l’esperienza dettagliata della città di Apple Maps e la sua vista 3D standard, ecco a confronto uno screenshot di Houston con quello normale 3D di Denver:

