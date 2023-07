Lo scorso 5 giugno, durante il keynote di apertura della WWDC23 (l’annuale conferenza per sviluppatori, Apple ha presentato ufficialmente iOS 17 e tutti gli altri sistemi operativi, mobili e non, di nuova generazione (ovvero iPadOS 17, macOS 14 Sonoma, watchOS 10 e tvOS 17).

Di tutte le novità annunciate in fase di presentazione, molte (ad esempio la nuova modalità StandBy, resa come “Sospensione” in italiano) sono già disponibili per i beta tester sin dalla prima versione in anteprima. Tuttavia ce ne sono alcune, tre in particolare, che non saranno a bordo del sistema operativo al momento del primo rilascio in forma stabile ma arriveranno in un secondo momento: scopriamo quali sono e quando arriveranno.

iOS 17: tre delle novità non saranno disponibili al lancio

iOS 17 è già disponibile come beta, per gli sviluppatori registrati dallo scorso 5 giugno e per i beta tester pubblici da un paio di settimane. Il percorso di sviluppo, finora, è stato costellato dal rilascio di quattro versioni in anteprima che ci hanno permesso di mettere alla prova tutte le novità annunciate in fase di presentazione o, a voler essere precisi, quasi tutte.

Tre delle funzionalità annunciate in fase di presentazione, infatti, non saranno disponibili sin dal primo rilascio in forma stabile (atteso, come di consueto, per settembre) e, addirittura, non sono disponibili nemmeno sulle versioni in anteprima.

La nuova app Diario

Una delle novità più interessanti di iOS 17 è l’inedita app Journal (resa come “Diario” in italiano), una nuova funzionalità che aiuta gli utenti a tenere traccia della propria vita attraverso un vero e proprio diario.

L’app è progettata per sfruttare il machine learning on-device in modo da fornire all’utente suggerimenti personalizzati per la scrittura, selezionati in base all’attività recente. L’app utilizza notifiche programmate per creare una routine di scrittura giornaliera.

Apple ha garantito la privacy dell’utente attraverso la crittografia end-to-end e l’elaborazione on-device. Inoltre, Apple ha rilasciato un’API dedicata, chiamata Journaling Suggestions, per aggiungere i suggerimenti di scrittura alle app di terze parti.

Questa novità, tuttavia, che è plausibile immaginare possa configurarsi come app a sé stante (e quindi scaricabile dall’App Store) non sarà disponibile al primo rilascio della prossima versione di iOS.

Una nuova app per scrivere e ricordare.

L’app Diario è un nuovo modo per riflettere sui momenti speciali e per riviverli a distanza di tempo. Scrivi i tuoi pensieri sulle piccole e grandi cose della vita e arricchiscili con foto, musica e audio registrato. Evidenzia i momenti importanti, e poi ritornaci per trovare nuovi spunti o darti nuovi traguardi.

Trasferimento AirDrop via internet

Andando avanti, un’altra delle novità annunciate ma non rese disponibili sulle versioni in anteprima di iOS 17 (e che quindi non sarà presente nella prima versione stabile del sistema operativo) riguarda AirDrop.

Nello specifico, la nuova funzionalità consente di terminare via internet un trasferimento file iniziato con due iPhone vicini (requisito fondamentale per come è stato concepito AirDrop finora). Ciò significa che due utenti potranno avviare il trasferimento di file e poi allontanarsi ma non potranno iniziare il trasferimento file già al di fuori del raggio di azione di AirDrop (per quello vi sono tanti metodi alternativi).

Oplà: il trasferimento finisce via internet.

Può succedere: mentre stai condividendo qualcosa, devi uscire dal raggio d’azione di AirDrop. Se tu e l’altra persona avete fatto login su iCloud, il trasferimento continua via internet in modo sicuro e riservato, e senza perdere qualità.

Playlist collettive in Apple Music

Una delle nuove funzionalità che iOS 17 porterà su Apple Music sono le Collaborative Playlists (rese in italiano come “Playlist Collettive”): in soldoni, gli utenti potranno creare playlist di gruppo invitando i propri amici ad aggiungere brani, riordinarli, rimuoverli e sfruttare le emoji per reagire ai brani mostrati in fase di riproduzione.

Sebbene sia stata annunciata in fase di presentazione, nemmeno questa funzionalità sarà disponibile al momento del primo rilascio del sistema operativo per iPhone.

Playlist collettive.

Ora puoi invitare chi vuoi ad aggiungere, eliminare e riordinare i brani nelle tue playlist. E sulla schermata “In riproduzione”, puoi usare le emoji per commentare le canzoni che stai ascoltando.

Quando arriveranno queste funzionalità su iOS 17?

Archiviati i dettagli sulle singole funzionalità che non saranno disponibili al momento del lancio, è bene capire quando queste saranno effettivamente rese disponibili su tutti i dispositivi supportati da iOS 17 (ovvero dai modelli del 2018 come iPhone Xs e iPhone Xr in avanti).

Per tutte queste nuove funzionalità il colosso di Cupertino ha fornito un’indicazione di massima (riportata, per ciascuna delle funzionalità sopracitate, sulla pagina ufficiale dedicata all’anteprima di iOS 17), affermando che le funzionalità “arriveranno più avanti quest’anno“: si presume, quindi, che durante i cicli di sviluppo intermedi (successivi al primo rilascio stabile) le funzionalità vengano rese disponibili per i beta tester per poi essere rilasciate a tutti entro la fine del 2023.

Basandoci sulla cronologia delle versioni di iOS 16, è ragionevole pensare che queste possano arrivare con i primi aggiornamenti intermedi a iOS 17.1 o iOS 17.2 (lo scorso anno, iOS 16.1 è stato rilasciato il 24 ottobre mentre iOS 16.2 è stato rilasciato 13 dicembre). Per completezza di informazione, va sottolineato che si tratta comunque di ipotesi che potrebbero non corrispondere allo scenario reale.

