Amazon e Cochlear hanno annunciato oggi una collaborazione che fa sì che le persone con problemi uditivi possano utilizzare meglio i dispositivi Fire TV. È un accordo importante perché permette ai dispositivi Cochlear impiantabili di ricevere direttamente l’audio dai televisori smart e dai lettori multimediali Amazon Fire TV compatibili, un passo in avanti notevole per quanto riguarda l’accessibilità.

Cochlear e Amazon insieme per l’accessibilità

Cochlear, per chi non lo sapesse, è un’azienda australiana nel settore dei dispositivi uditivi impiantabili, quelli realizzati per le persone con problemi uditivi di vario tipo. E grazie a questo accordo siglato con Amazon, ora tali dispositivi possono ricevere l’audio direttamente dai Fire TV, eludendo il semplice ascolto tramite microfoni, con tutti i vantaggi del caso.

Parlando con le persone che usano apparecchi acustici e dispositivi uditivi, ma anche con audiologi e altri esperti del settore, in maggioranza ci hanno detto che la prima necessità in questi casi è essere in grado di sentire chiaramente le persone intorno a sé; la seconda è riuscire ad ascoltare la televisione, di godersi i servizi di intrattenimento.

Con queste parole, il direttore dell’accessibilità per i dispositivi di Amazon, Peter Korn, ha commentato la novità, una novità significativa per gli utenti perché elude il funzionamento classico, che in molti casi compromette l’ascolto a causa della scarsa qualità del suono e del problema dell’eco. Trasmettendo direttamente l’audio dai dispositivi Fire TV agli apparecchi acustici, attraverso il protocollo open-source ASHA (Audio Streaming for Hearing Aids) ne beneficia il suono e l’efficacia delle stesse soluzioni, che funzionano fra l’altro anche a debita distanza, fino a 3 metri dalla TV secondo quanto dichiarato.

I dispositivi compatibili

Per il momento questa funzione è compatibile con il sistema impiantabile Cochlear Nucleus 7 e 8, con Cochlear Baha 6 Max e con Nucleus Kanso 2, dispositivi che supportano lo streaming diretto da Fire TV e che, grazie al protocollo ASHA, possono perciò ricevere l’audio dalle app di streaming preferite, ma anche da Amazon Alexa, dalle app musicali, dai suoni di navigazione e altro ancora.

Per quanto riguarda invece i dispositivi Fire TV di Amazon compatibili troviamo Fire TV Omni QLED Series, Fire TV Omni Series, Fire TV 4-Series e Fire TV Cube di seconda e di terza generazione.

Maggiori informazioni sullo streaming audio per apparecchi acustici le trovate qui, mentre qua c’è il comunicato stampa relativo, dove Amazon spiega meglio la novità. La funzione in questione dovrebbe essere disponibile anche in Italia, visto che le aziende non hanno comunicato limitazioni o esclusive per quanto riguarda la disponibilità nei diversi mercati.

