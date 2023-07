TikTok ha in programma di lanciare la sua attività di e-commerce negli Stati Uniti in un modo simile al programma “Venduto e spedito da Amazon”.

Il marketplace di TikTok immagazzinerà e spedirà una varietà di prodotti da venditori con sede in Cina per venderli ai consumatori americani.

Stando a quanto riportato dal Wall Street Journal, TikTok gestirà il marketing, le transazioni, la logistica e i servizi post-vendita, mentre gli utenti potranno anche lasciare recensioni sia per i prodotti spediti da TikTok che per i venditori esterni alla piattaforma.

Stando a quanto riferito TikTok pagherà i fornitori cinesi solo una volta che troveranno acquirenti negli Stati Uniti e restituirà gli articoli poco movimentati per evitare di appesantire l’inventario.

Secondo il WSJ la società prevede di aprire il suo programma anche ai commercianti al di fuori della Cina attraverso un sistema logistico e di insediamento internazionale in via di sviluppo.

Semafor aveva precedentemente riferito che l’e-commerce di TikTok potrebbe essere lanciato negli Stati Uniti questo mese, tuttavia il WSJ afferma che la società avrebbe ritardato il lancio, in quanto i rivenditori cinesi sarebbero preoccupati per il futuro di TikTok negli Stati Uniti, visto che l’app è sul viale del ban negli USA, in più l’e-commerce di TikTok potrebbe diventare un fastidioso concorrente di Amazon, data l’enorme popolarità della piattaforma cinese.

Potrebbe interessarti: TikTok aggiunge i post testuali simili a quelli di Instagram