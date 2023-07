Il team di WhatsApp sta per introdurre delle novità nella versione stabile dell’app per iOS. A breve tutti gli utenti iPhone potranno trasferire la chat, silenziare i chiamanti sconosciuti e utilizzare la modalità orizzontale per le videochiamate.

Il registro delle modifiche della versione 23.14.79 stabile di WhatsApp per iOS riporta che sono state aggiunte le tre nuove funzionalità, due delle quali erano in fase d test nella versione beta dell’app.

Il trasferimento della chat e la possibilità di silenziare i chiamanti sconosciuti erano funzionalità già note ai beta tester, mentre il supporto della modalità orizzontale per le videochiamate è una novità.

La modalità orizzontale sembra offrire ai partecipanti alla videochiamata l’opportunità di vedere più persone contemporaneamente sullo schermo e dovrebbe tornare utile nelle videochiamate di gruppo con molti partecipanti. Il changelog ufficiale menziona inoltre una navigazione migliorata per un più ampio set di adesivi che include anche nuovi avatar.

Queste novità sono in rilascio per gli utenti iOS che installano l’ultimo aggiornamento di WhatsApp tramite App Store, tuttavia potrebbero essere necessarie alcune settimane prima che tutti gli utenti ricevano le nuove funzionalità.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

