Una nuova versione di WhatsApp beta per iOS introduce una novità per gli utenti iPhone. Il team di sviluppo sta introducendo la possibilità di avviare chiamate di gruppo con un massimo di 15 persone. Ecco come si presenta attualmente la funzionalità.

Attualmente le chiamate di gruppo supportano fino a 32 partecipanti, ma è possibile avviare una chiamata di gruppo con un massimo di 7 contatti ed eventualmente aggiungere altri partecipanti successivamente.

Con il recente aggiornamento di WhatsApp beta per iOS, alcuni tester su iPhone ora possono avviare chiamate di gruppo con un massimo di 15 persone.

Come prima, una volta iniziata la chiamata altri partecipanti possono unirsi in qualsiasi momento fino a un totale di 32 partecipanti.

In questo modo è possibile includere direttamente un gruppo più ampio di contatti quando si avvia una chiamata di gruppo, rendendo più semplice e veloce il collegamento immediato con più persone.

La possibilità di avviare chiamate di gruppo con un massimo di 15 persone è attualmente disponibile per alcuni beta tester che eseguono la versione beta 23.15.1.70 di WhatsApp per iOS e nei prossimi giorni verrà distribuita a un numero ancora maggiore di utenti iPhone.

Come aggiornare WhatsApp per iPhone

Per provare le novità in sperimentazione in WhatsApp per iOS basta iscriversi al programma TestFlight beta qui, mentre la versione pubblica più recente di WhatsApp per iOS può essere installata o aggiornata tramite l’App Store utilizzando questo link.

