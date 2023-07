A causa dei ritardi di Volkswagen, si fa più stretta la collaborazione del Gruppo con l’azienda produttrice cinese SAIC Motor, che supporterà proprio Audi per produrre nuove auto elettriche ed evitare ulteriori ritardi. Già da giorni ventilava l’ipotesi di una collaborazione fra i due costruttori per far sì che la case dei quattro anelli riesca a produrre davvero solo auto elettriche dal 2026, scadenza già fissata da tempo. Audi si trova infatti ora a dover lavorare sui nuovi modelli a zero emissioni e, proprio per questo, i ritardi del Gruppo Volkswagen nello sviluppo della nuova piattaforma elettrica, sarebbero d’intralcio per i piani del marchio.

SAIC Motor si posiziona proprio in questo contesto, una casa produttrice di automobili, fra le più grandi in Cina nonché proprietaria della storica azienda inglese MG, del marchio di lusso Loewe e di Maxus, fra gli altri. Un’azienda simile, in sostanza, potrebbe servire ad Audi (e al Gruppo intero) come supporto per superare proprio quei ritardi nello sviluppo della nuova piattaforma e per consentire così di proseguire difilato nello sviluppo di nuovi modelli elettrici.

Non è un mistero che l’industria automobilistica cinese si trovi in un periodo di grande crescita, come testimoniano i vari marchi e gruppi arrivati di recente anche sui mercati occidentali. E ora anche Audi, ne approfitterà in maniera più concreta.

“Entrambe le parti concordano sul fatto che il mercato automobilistico cinese si trovi di fronte alla più grande trasformazione della storia. Per questo motivo lavoreremo insieme con Audi su una strategia che garantisca il nostro successo”, ha riportato SAIC senza scendere nei dettagli di questo accordo, di cui probabilmente sapremo di più nelle prossime settimane.

In copertina Audi A6 Avant e-tron concept

