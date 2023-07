All’inizio di quest’anno Elon Musk ha dichiarato che Tesla sarebbe felice di concedere in licenza la sua tecnologia Autopilot o Full Self-Driving ad altre case automobilistiche per accelerare lo sviluppo della guida autonoma.

Durate la riunione sui risultati finanziari relativi al secondo trimestre 2023, il CEO di Tesla ha dichiarato che ha iniziato le prime discussioni per concedere in licenza il suo software di guida autonoma Full Self-Driving a un’importante casa automobilistica.

Sembra improbabile che si tratti di Ford o General Motors, in quanto stanno già sviluppando i loro sistemi di guida autonoma, tuttavia queste due case automobilistiche sono state le prime ad adottare il connettore di Tesla per i loro veicoli elettrici, in modo da poter accedere a 12.000 colonnine Supercharger a partire dalla primavera del 2024.

Durante la conferenza finanziaria Elon Musk ha anche annunciato che consentirà ai proprietari di trasferire il sistema Beta Full Self-Driving (FSD) su una nuova auto.

Tuttavia Tesla consentirà il trasferimento solo per i proprietari che permutano i loro vecchi veicoli elettrici e ne ordinano uno nuovo durante il terzo trimestre, quindi fino alla fine di settembre.

Inoltre alcuni clienti affermano che Tesla tenderebbe a sottostimare la valutazione del sistema FSD quando accetta permute per veicoli elettrici usati, con stime inferiori a 10.000 dollari, un terzo in meno rispetto ai 15.000 originariamente pagati.

