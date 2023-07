Torniamo ad occuparci di Tesla Semi, il camion elettrico di Classe 8 del popolare produttore statunitense che alla fine dello scorso anno è stato presentato ufficialmente.

Tesla Semi non viene ancora prodotto in serie ma le poche unità che sono state costruite vengono utilizzate e, pertanto, vanno moltiplicandosi le segnalazioni di chi ha visto il veicolo su strada.

Tesla Semi ci mostra cosa sa fare

Una delle ultime segnalazioni è quella fatta da Hinrichs Zane, che su Twitter ha anche condiviso un video con il quale mostra Tesla Semi in azione:

I had some thoughts about how to (safely) capture some video of the Tesla Semi vs diesel semi’s going up a steep grade. The average grade ascending the Donner Pass is 7% up to 16%. This is some of what I captured. #Tesla #teslasemi Tesla runs these semi’s daily, fully loaded up… pic.twitter.com/eEHwc1s0DB — Zanegler (@HinrichsZane) July 14, 2023

Quando Elon Musk ha presentato Tesla Semi alla fine del 2017, ha messo in evidenza come il camion di Classe 8 completamente elettrico dell’azienda statunitense avrebbe superato di gran lunga le sue controparti diesel e i video pubblicati da Zane sembrano confermare le sue grandi potenzialità, per esempio per come affronta le salite più impegnative. Ecco un altro filmato pubblicato sempre su Twitter:

Tesla Semi Smokes Diesel Semi Second Installment – Verdi grade pre-Donner Pass Grade. Diesel bro’s start your hater engines. 😎😂 yes the trailer is carrying a significant weight. Can’t share how I know, but I know. I’ll accept all of your apologies for doubting the veracity of… pic.twitter.com/BGj218HHFH — Zanegler (@HinrichsZane) July 16, 2023

In occasione di una conferenza ad Austin lo scorso mese, il CEO di Tesla Elon Musk ha ammesso che la produzione di Tesla Semi raggiungerà numeri significativi verso la fine del 2024 e ciò significa che il colosso statunitense è un po’ in ritardo su quelli che erano i suoi progetti iniziali.

Ad ogni modo, il camion di Tesla è ormai realtà e alcuni colossi del calibro di UPS, DHL e Walmart lo attendono con grande impazienza.