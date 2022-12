Tesla ha dato il via alle consegne ai suoi clienti di Tesla Semi, semirimorchio completamente elettrico di Classe 8 e ha sfruttato l’occasione per rivelare alcune novità sul suo propulsore.

A dire del produttore, Tesla Semi “è una bestia” con una potenza totale tre volte superiore rispetto a qualsiasi camion diesel al momento disponibile e, a rendere tale veicolo elettrico ancora più interessante, vi è il fatto che secondo Elon Musk si guida come un normale camion, sebbene sia più grande e pesante.

Tesla Semi, parola d’ordine: “potenza”

Il nuovo veicolo di Tesla è capace di garantire un’accelerazione da 0 a 60 miglia orarie in 20 secondi a pieno carico (quasi 40.000 kg) e ciò è possibile grazie a un nuovo sistema formato da tre motori elettrici indipendenti (usati per alimentare il secondo e il terzo assiale mentre quello anteriore non è motorizzato).

I motori elettrici di Tesla Semi possono contare su rotori rivestiti in carbonio, soluzione già usata dal produttore nei modelli recenti di Tesla Model S e Model X Plaid e ciò sembra suggerire che il colosso statunitense abbia voluto sfruttare tutte le risorse a sua disposizione per massimizzare la potenza dell’unità motrice.

È importante notare che per Tesla Semi il produttore ha utilizzato componenti del gruppo propulsore presi in prestito dagli altri suoi veicoli elettrici, ovviamente con le opportune modifiche ma nel complesso l’uso di parti prodotte in serie ha permesso a Tesla di raggiungere un livello di affidabilità molto più elevato rispetto all’ipotesi di sviluppo di sistemi completamente nuovi.

Tra le altre principali caratteristiche del nuovo veicolo di Tesla vi sono un consumo energetico di 1,24 kWh/km, un sistema di ricarica rapida (fino al 70% dell’autonomia in 30 minuti) e un’autonomia di circa 500 Km o 800 Km (a seconda della batteria montata).

A seguire il video con l’evento di presentazione di Tesla Semi:

Negli Stati Uniti Tesla Semi sarà venduto a prezzi compresi tra i 150.000 dollari e i 200.000 dollari mentre negli altri mercati i prezzi potrebbero essere differenti.