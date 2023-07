Nella giornata di ieri il famoso produttore di accessori per l’informatica Logitech ha annunciato l’acquisizione di Loupedeck, società attiva nel campo della creazione di strumenti dedicati a gamer e streamer. Viene in mente ad esempio la Stream Deck di Elgato, tipologia di prodotto su cui punta ancheLoupedeck.

Loupedeck, società con sede a Helsinki e attiva da anni nella produzione e commercializzazione di console personalizzate dedicate a creativi, streamer ed editori è recentemente stata acquisita da Logitech, colosso nel settore di accessori e periferiche per computer.

L’hardware prodotto da Loupedeck integra già una varietà di servizi diversi, tra cui Twitch, Spotify e altri che andranno ad aumentare il know how dell’azienda madre, migliorando presumibilmente i prodotti che verranno messi a disposizione degli utenti.

Logitech rassicura la crescente comunità di sviluppatori attorno ai prodotti Loupedeck riguardo al fatto che sarà ancora supportata dopo l’acquisizione.

Ujesh Desai, direttore generale di Logitech G, ha espresso entusiasmo per la conclusione dell’accordo con la seguente dichiarazione:

Dare potere a streamer, creatori e giocatori è una passione comune di Loupedeck e Logitech. Insieme ci concentriamo sulla rimozione di tutte le barriere in modo che possano creare, modificare e trasmettere in streaming senza limiti. Questa acquisizione aumenta Il portafoglio di prodotti Logitech oggi e accelera le nostre ambizioni software di consentire a tastiere, mouse e altro ancora di diventare più intelligenti e consapevoli del contesto, creando un’esperienza migliore per il pubblico di Logitech.