Hisense annuncia oggi il rilascio di VIDAA U7, nuovo sistema operativo proprietario per Smart TV. La nuova versione del software arriva in una veste rinnovata, ricca di funzionalità e, come sottolinea l’azienda, in linea con quelle che sono le nuove esigenze degli utenti con l’obiettivo di garantire una user experience di alto livello. Il nuovo aggiornamento sarà disponibile sui TV della gamma A85, UX, U8, U7 e E7 Pro dell’azienda. Vediamo i dettagli completi in merito.

Hisense presenta VIDAA U7

VIDAA U7 propone un’interfaccia migliorata e arricchita da un nuovo layout che sfrutta i suggerimenti di visione per proporre all’utente contenuti sempre nuovi da guardare. Tali suggerimenti arriveranno dai vari partner di Hisense presenti sulla piattaforma e, quindi, potenzialmente, anche da app non utilizzate dall’utente.

Il nuovo sistema operativo di Hisense presenta anche un’App Store ridisegnato, con una grafica nuova pensata per migliorare l’esperienza di utilizzo. Da notare, inoltre, che il nuovo aggiornamento introduce quello che l’azienda definisce un approccio Home as a launcher.

Grazie a quest’approccio, la schermata di default successiva all’accensione del TV diventa proprio la schermata principale del sistema operativo, con tutti i collegamenti rapidi alle app e i contenuti consigliati per l’utente. Contestualmente, Hisense ha annunciato anche il lancio dell’app VIDAA Free.

Si tratta di un’applicazione standalone che aggrega centinaia di programma gratuiti di video on-demand e vari canali lineari. L’azienda ha anticipato che il rilascio dell’applicazione su scala globale è programmato per la fine del 2023. Ulteriori dettagli, quindi, arriveranno a breve.

Per gli utenti, c’è anche l‘app VIDAA per dispositivi mobili che permette di semplificare il setup e la gestione delle varie funzionalità del TV. Da segnalare anche la possibilità di creare più profili utente, in modo da ottimizzare l’esperienza d’uso in base all’utente che accede al TV. Il sistema è cloud based e raccoglie le informazioni ottenute da tutti i dispositivi dotati del sistema operativo utilizzati dall’utente.

Tra le novità c’è anche la possibilità di collegare il proprio account PayPal in modo da velocizzare i pagamenti legati all’acquisto di app e contenuti. Con VIDAA U7, inoltre, Hisense punta sulla possibilità di personalizzazione degli screensaver e sul controllo vocale migliorato tramite VIDAA Voice, con supporto a 22 lingue e dialetti e un’integrazione nativa di varie app, come YouTube.

In merito alle funzionalità dei comandi vocali, Hisense ha rilasciato un video dimostrativo:

