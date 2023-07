Alcuni iPhone originali sigillati sono stati venduti all’asta a prezzi molto elevati nell’ultimo anno. A marzo un esemplare è stato venduto per quasi 55.000 dollari e a febbraio un altro iPhone originale ha stabilito il record di 63.000 dollari, ma ora questo primato è stato battuto, e di molto.

La mania dell’iPhone originale sembrava essere destinata a placarsi dopo che ad aprile un esemplare è stato battuto a poco più di 18.000 dollari, ma ciononostante la casa d’aste LCG Auctions ha stimato che il primo iPhone originale sigillato da 4 GB sarebbe stato venduto tra i 50.000 e i 100.000 dollari.

Alla fine di giugno la base d’asta era di 10.000 dollari per il raro modello da 4 GB e fino a ieri l’offerta più alta era di poco inferiore a 42.000 dollari, ma nell’ultimo giorno e ora dell’asta la corsa per accaparrarsi l’esemplare si è infuocata con offerte che sono balzate da 67.000 alla cifra record di 158.644 dollari.

Questo raro modello di iPhone proviene da un ex ingegnere Apple che ha lavorato sullo smartphone e LCG Auction lo descritto come estremamente raro e in condizioni eccezionali al punto che collezionisti e investitori avrebbero difficoltà a trovare un esemplare migliore, in quanto praticamente impeccabile.

La peculiarità di essere il raro modello da 4 GB ha fatto la differenza nel prezzo di vendita, in quanto è stato prodotto solo per un paio di mesi. Nello stesso lotto c’era anche un altro iPhone originale sigillato da 8 GB che è stato battuto per “soli” 44.771 dollari.