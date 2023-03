L’avvento dell’iPhone è considerato una rivoluzione e un esemplare sigillato vale parecchi soldi. Un iPhone di prima generazione ancora sigillato nella sua confezione è stato recentemente venduto all’asta per poco meno di 55.000 dollari.

Un iPhone originale sigillato è stato venduto per 55.000 dollari

Un iPhone di prima generazione intonso è stato venduto all’asta per la cifra di 54.904 dollari, niente male considerando che il suo prezzo originale era di 599 dollari quando è stato rilasciato nel 2007.

Secondo quanto riportato nell’inserzione l’‌iPhone‌ originale è stato messo in vendita da RR Auction per conto di un ex dipendente Apple che lo ha acquistato al momento del lancio, ma che non lo ha mai aperto in quanto ne aveva ricevuto uno grazie al lavoro come dipendente Apple.

A febbraio un ‌iPhone‌ originale e sigillato è stato venduto per oltre 63.000 dollari, segnando un prezzo record per un ‌esemplare di prima generazione, mentre altri iPhone originali non aperti sono stati venduti per 35.000 e 39.000 dollari nel 2022.

RR Auction ha anche venduto altri cimeli del colosso di Cupertino tra cui Macintosh Plus di Del Yocam (26.590 dollari), un prototipo di Macintosh 128K (16.500 dollari), un Apple Lisa (81.251 dollari), un ‌iPhone‌ 11 firmato dal CEO di Apple Tim Cook (quasi 4.000 dollari), le istruzioni tecniche annotate da Steve Jobs (12.500 dollari) e un suo biglietto da visita (6.188 dollari).

Potrebbe intertessarti: Apple ha annunciato un nuovo modo per comprare iPhone