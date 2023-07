Più passa il tempo e più ci si avvicina alla presentazione ufficiale dei prossimi smartphone targati Apple, i futuri iPhone 15 sono sempre più al centro di diverse indiscrezioni che tentano di svelarne in anteprima caratteristiche e peculiarità.

Oggi vediamo una serie di nuove informazioni sugli smartphone del colosso di Cupertino in arrivo entro la fine dell’anno, informazioni riguardanti i display frontali dei dispositivi e alcune possibili colorazioni.

I futuri iPhone 15 non avranno il notch

La prima delle due informazioni trapelate nelle ultime ore riguarda i pannelli frontali dei futuri iPhone 15, stando a quanto condiviso dal leaker Ice Universe sembra che, a differenza delle precedente generazione, la prossima gamma di smartphone della mela non avrà il notch su nessun modello.

iPhone 15 series pic.twitter.com/XURHVVYEq2 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) July 15, 2023

Come potete notare dall’immagine qui sopra, sono stati condivisi quelli che dovrebbero essere i pannelli in vetro dei prossimi dispositivi nella parte superiore, mentre nella parte inferiore quelle che dovrebbero essere le protezioni degli schermi dei modelli iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Plus e iPhone 15 Pro Max.

Grazie all’immagine possiamo vedere come quest’anno, anche i modelli base della gamma, sembra che possano abbandonare il notch ma non solo, abbiamo anche una sorta di conferma di alcune indiscrezioni trapelate in precedenza, secondo le quali i modelli Pro potrebbero vantare cornici molto più sottili rispetto all’attuale generazione; nello specifico se tutto fosse confermato, iPhone 15 Pro Max potrebbe essere lo smartphone con le cornici più sottili sul mercato.

Un dipendente Foxconn rivela le possibili colorazioni degli iPhone 15 base

Nelle ultime ore è stato condiviso su Twitter un post pubblicato sul social network cinese Weibo da un dipendente Foxconn, che riporta quelle che dovrebbero essere le colorazioni disponibili per i modelli base della prossima serie iPhone 15.

Extra color for poor people iPhone 15 will be green, yellow and pink

So,

– Midnight

– Starlight

– Green

– Yellow

– Pink

– Product (RED)

? pic.twitter.com/qMo1hzN9ep — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) July 15, 2023

Come potete notare, sembra che i futuri iPhone 15 (non Pro) saranno disponibili nelle colorazioni Midnight, Starlight, Green, Yellow, Pink e Product (RED), informazione che in parte conferma quanto già visto in precedenza.

Non ci sono per il momento novità dal punto di vista delle caratteristiche tecniche, stando a quanto trapelato in precedenza i modelli base della futura famiglia iPhone 15 dovrebbero avere un sensore di immagine da 48 MP che sosterrà la fotocamera grandangolare sia su iPhone 15 che su iPhone 15 Plus; entrambi dovrebbero essere mossi dal chip A16 Bionic da 4 nm, lo stesso già utilizzato dall’azienda su iPhone 14 Pro e l’iPhone 14 Pro Max.

I modelli Pro invece dovrebbero poter contare su un nuovo SoC A17 Bionic da 3 nm, chassis in titanio, batterie più grandi e porta USB-C (come del resto anche i modelli base). Non ci resta che attendere ulteriori fughe di notizie (che non tarderanno ad arrivare), per scoprire nuove informazioni sui prossimi dispositivi della mela.

Potrebbe interessarti anche: Ecco come potrebbe essere iPhone 15 Pro in blu