Mancano un paio di mesi al lancio della serie iPhone 15 e secondo le varie indiscrezioni sembra che i nuovi smartphone di Apple introdurranno varie innovazioni, tra le quali la porta USB-C.

Gli iPhone non si distinguono solo per le loro caratteristiche, ma anche per i loro design e le opzioni di colore disponibili.

I nuovi iPhone dovrebbero anche essere più colorati e secondo un’indiscrezione di oggi approderebbero sul mercato anche in due nuove colorazioni, inoltre alcuni modelli sarebbero dotati di materiali inediti per la gamma.

Secondo quanto riferito da 9to5Mac, la gamma iPhone 15 includerebbe un colore rosso scuro per iPhone 15 Pro e un colore verde per iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

Il nuovo colore rosso per iPhone 15 Pro è descritto come una tonalità “cremisi” e dovrebbe essere leggermente più chiaro del colore viola intenso dell’iPhone 14 Pro, mentre il colore verde per iPhone 15 e iPhone 15 Plus sarebbe simile a quello già visto su iPhone 12 e iPhone 11. Questi nuovi colori si aggiungerebbero alle presunte varianti argento, grigio siderale e oro.

Secondo quanto riportato l’iPhone 15 Pro sarebbe realizzato in titanio, un materiale resistente e durevole che il colosso di Cupertino utilizza da diversi anni nei prodotti Apple Watch, ma che sarebbe una novità per la gamma iPhone.

Secondo precedenti fughe di notizie i prossimi iPhone 15 adotterebbero batterie decisamente più grandi e anche il presunto design dei dispositivi promette bene.