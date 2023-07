La settimana si prospetta particolarmente rovente in gran parte dell’Italia a causa della nuova ondata di calore, e fare qualsiasi cosa diventa più difficile: che si tratti di lavorare al PC, guardarsi un film o una serie TV in streaming, dedicarsi a un’oretta di gaming per svagarsi e così via, sappiate che Amazon (e non solo) ha una proposta per “aiutarvi” anche in questo. Cosa c’è di meglio di una bella bibita fresca, soprattutto se acquistata in super offerta grazie a un rimborso? Vediamo come funziona l’iniziativa “Fai scorta di gusto“.

Fai scorta di gusto con Amazon e non solo: l’offerta per superare il caldo estivo

L’iniziativa “Fai scorta di gusto” è valida dal 15 luglio al 15 agosto 2023 e riguarda acquisti effettuati nei punti venditi fisici che espongono il materiale promozionale, ma anche su Amazon.it e la piattaforma Glovo. In cosa consiste esattamente? Basterà portarsi a casa uno dei prodotti coinvolti entro quelle date e superare i 5 euro di spesa per avere diritto a un rimborso di 5 euro, da richiedere entro 7 giorni di calendario dall’acquisto.

Sono coinvolti tutti i brand Coca-Cola, Fanta, Sprite, Lurisia, AdeZ, Kinley, Fuze Tea, Powerade, Burn e Monster (in tutti i formati), mentre sono escluse le acque e le bibite alcoliche. Ciascuno può richiedere solo un cashback di 5 euro, visto che uno stesso IBAN (o numero di carta) può essere inserito una sola volta e ogni documento d’identità più essere utilizzato una sola volta. La richiesta di rimborso può essere fatta soltanto con un documento di acquisto “parlante”, che indichi chiaramente la descrizione dei prodotti (qui per il regolamento completo).

Una volta effettuato l’acquisto, tramite Amazon (venduto e spedito) ma non solo, ci sono due modalità alternative per richiedere il rimborso:

modalità web: entro 7 giorni dall’acquisto è necessario collegarsi al sito dedicato e completare la procedura di registrazione, indicando dati anagrafici e caricando la scansione o la foto del documento di acquisto;

modalità WhatsApp: entro 7 giorni dall’acquisto basta inviare un messaggio WhatsApp al numero 3406867654 con l’immagine del documento di acquisto; entro 10 giorni questa sarà verificata e sarà inviato in risposta un link necessario per completare la richiesta.

Visto che Amazon rientra tra i venditori aderenti e propone delle scorte di bibite in offerta, con sconti da combinare al cashback da 5 euro, vi lasciamo a qualche link per procedere all’acquisto (il prezzo indicato comprende già il rimborso di 5 euro). Per non perdervi altre proposte come questa, vi ricordiamo che oltre al nostro canale Telegram Prezzi.tech, è attivo il canale Sconti.casa, al quale potete iscrivervi gratuitamente: attraverso quest’ultimo potete restare al passo con le migliori offerte del momento sui prodotti per la casa.

Potrebbe interessarti: Recensione PocketBook InkPad Color 2: leggere, e non solo, non è mai stato così bello