Nelle scorse ore sono tornate a farsi insistenti le voci secondo cui un nuovo provvedimento normativo dell’Unione Europea potrebbe obbligare Apple a modificare quello che è l’attuale sistema di riparazione e sostituzione della batteria di iPhone.

Ma, voci a parte, almeno per il breve periodo chi spera che il colosso di Cupertino possa convincersi a introdurre un sistema di sostituzione della batteria del melafonino fai-da-te è destinato a rimanere deluso.

Apple e la batteria dell’iPhone, come stanno le cose

Risale alla fine dello scorso anno una proposta normativa nell’ambito dell’Unione Europea che avrebbe come obiettivo quello di costringere i vari produttori di dispositivi elettronici a rendere più semplice la procedura di sostituzione delle batterie, attività che al momento nella maggior parte dei casi richiede l’intervento di un centro di assistenza o, ad ogni modo, di personale esperto.

Con il passare dei mesi quella che era una proposta è diventata una legge e sono aumentate le voci secondo cui Apple (e gli altri produttori di smartphone) si troveranno quasi con le “spalle al muro”: qualcuno insiste a sostenere, infatti, che per continuare a vendere telefoni nel Vecchio Continente presto bisognerà tornare al sistema delle batterie sostituibili.

Ebbene, ci sono però alcuni aspetti da considerare, innanzitutto quello relativo alla tempistica: i primi effetti della nuova normativa comunitaria non si avranno fino al 2027 e, pertanto, per almeno tre o quattro future generazioni di iPhone il colosso di Cupertino potrà continuare a dormire sonni tranquilli.

Inoltre, Apple quasi certamente proverà a sostenere di essere in regola con le nuove norme e, qualora l’Unione Europea non dovesse essere d’accordo, la vicenda potrebbe finire nelle aule giudiziarie e ciò significherebbe qualche altro anno di tempo in più prima di un’eventuale “rivoluzione”.

E anche nell’ipotesi in cui Apple dovesse perdere la sua battaglia legale, probabilmente apporterebbe solo delle piccole modifiche al design per ridurre le operazioni da compiere per la sostituzione della batteria dell’iPhone (al momento sono richiesti 37 passaggi), con possibili nuove controversie legali con l’Unione Europea.

In sostanza, prima del 2030 quasi certamente non cambierà nulla o quasi, facendo salva ovviamente l’ipotesi che non sia la stessa Apple (cosa attualmente impensabile) a volere rendere più semplice la sostituzione della batteria del melafonino.

