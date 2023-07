Nella giornata di oggi Fastweb e Virgin Fibra hanno annunciato una nuova collaborazione per espandere la disponibilità della rete FTTH (fiber to the home). Il servizio di banda ultralarga di Virgin Fibra ora può sfruttare la disponibilità della rete FTTH di Fastweb potendo così raggiungere un numero più ampio di persone, circa 7,8 milioni di case in più secondo quanto dichiarato nel comunicato stampa.

In questo modo il nuovo operatore su rete Open Fiber nato poco meno di un anno fa, compie un ulteriore passo nel mercato della rete fissa, consolidando grazie a Fastweb la propria presenza offrendo così a un maggior numero di clienti la fibra ottica pura, quella con il bollino verde, che garantisce i 2,5 Giga di velocità massima, circa 12 volte più veloce delle connessioni FTTC (misto rame).

Ad oggi Virgin Fibra offre due offerte di base, in entrambi i casi a prezzo bloccato e senza costi di dismissione:

24,49 euro al mese (scontato da 29,49 per i primi 18 mesi) è il prezzo della formula con velocità massima a 1 Giga;

29,49 euro al mese (per sempre, invece di 30,49 euro) è invece il prezzo della 2,5 Giga.

I costi di attivazione sono di 19,99 euro e 30,99 euro, rispettivamente. Ma sul sito web sono disponibili altri piani, alcuni dei quali anche per chi ha la partita IVA. Per questo e per altre informazioni sulle offerte telefoniche di Virgin Fibra, per verificare la copertura o fugare altri dubbi, vi lasciamo al link che segue:

