Con una nota pubblicata oggi, Vodafone ufficializza il passaggio alla fatturazione mensile per i clienti privati di rete fissa. La modifica sarà attiva a partire dal prossimo 21 settembre, anche per chi è già cliente dunque, visto che già dallo scorso 18 giugno l’operatore ha introdotto la fatturazione mensile per le nuove attivazioni.

Cosa sapere sulla fatturazione mensile delle offerte fisse di Vodafone

I clienti interessati dalla modifica contrattuale saranno informati con una comunicazione personalizzata visibile in fattura, nonostante il cambiamento sia già stato ufficializzato oggi dall’operatore, con la pubblicazione di questa nota nella sezione “Vodafone informa” del sito web.

Oltre al passaggio della fatturazione da bimestrale a mensile, l’operatore specifica che le eventuali rate residue di dispositivi associati alle offerte telefoniche o i costi di attivazione non subiranno modifiche: continueranno cioè a dover essere pagate con la stessa cadenza e coi soliti metodi di pagamento usati finora. Non subiranno variazioni nemmeno i prodotti acquistati tramite finanziamento di una società terza.

Ciò detto, nel caso in cui i clienti Vodafone interessati non volessero accettare le modifiche contrattuali in questione, che ricordiamo saranno attive a partire dal 21 settembre 2023, potranno esercitare il diritto di recesso o passare ad altri operatori mantenendo il loro numero senza alcuna penale o costo di disattivazione cui far fronte. A ciascun cliente verrà inviata una comunicazione in fattura in cui sarà specificata la data entro cui poter recedere in base al proprio ciclo di fatturazione, in ogni caso garantendo un periodo di recesso di 60 giorni.

Per effettuare il recesso è possibile:

recarsi sulla pagina web dedicata, compilando il formulario con la propria richiesta di recesso;

inviare una raccomandata A/R a servizio clienti Vodafone, casella postale 190 – 10015 Ivrea (TO) con causale “modifica delle condizioni contrattuali”, con indicato il servizio per cui si vuole esercitare il diritto di recesso e con allegata una copia del documento di identità;

inviare una PEC a servizioclienti@vodafone.pec.it con le medesime informazioni appena riportate;

chiamare il 190;

o recarsi in un qualsiasi negozio Vodafone.

