Virgin Fibra è un nuovo operatore nato ufficialmente ieri, 17 agosto 2022, che offre solo e soltanto la fibra in tecnologia FTTH su rete Open Fiber. Si presenta in un mercato saturo di alternative con un piano, Virgin Fibra Pura che, al prezzo di 29,49 euro al mese offre per l’appunto la Fiber To The Home, la fibra che arriva direttamente a casa, cavallo di battaglia di questo nuovo operatore. Ma scopriamone insieme tutti i dettagli.

Cosa offre il piano Virgin Fibra Pura e come si attiva

Come anticipato, Virgin Fibra arriva sul mercato con un solo piano: Virgin Fibra Pura. Al prezzo mensile di 29,49 euro include la fibra FTTH (velocità fino a 1 Gbit/s in download e 300 Mbit/s in upload), un modem Wi-Fi 6 in comodato d’uso e la garanzia di prezzi bloccati e zero sorprese. È previsto un contributo di attivazione, che al prezzo di 19,99 euro comprende oltre all’intervento del tecnico anche l’eventuale prolungamento della fibra fino a 5 metri (oltre ma entro i 20 metri costa 61,99 euro in più, e 4,99 euro per ogni metro aggiunto oltre tale limite di 20 metri).

Per inciso, per tecnologia FTTH (acronimo di Fiber To The Home) si intende una connessione interamente in fibra ottica che dalla centrale arriva fin dentro la propria abitazione. Si tratta di una tecnologia che garantisce velocità di trasmissione fino a 1 Gigabit al secondo in download; per intenderci è quella segnalata con il bollino verde dalle offerte telefoniche compatibili. Per saperne di più sulle differenze delle diverse connessioni in fibra ottica vi invitiamo a leggere questo nostro approfondimento.

Come attivare Virgin Fibra Pura e le cose da sapere

Si fa tutto online (pagando con carte di credito Visa o Mastercard) dal sito web relativo e, in media, Virgin Fibra comunica che sono necessari 7 giorni lavorativi (nonostante dipenda molto dalla zona) per poter completare la procedura di attivazione e poter poi navigare. Essendo un operatore che si basa sulla rete di Open Fiber, sono quelle le aree coperte da Virgin Fiber (per verificare la copertura questa è la pagina da aprire).

C’è da sapere inoltre che, com’è normale che sia, i contratti con Virgin Fibra non hanno vincoli di durata ed è quindi possibile disattivare le offerte in qualsiasi momento senza costi di disattivazione. Per il resto, sottolineiamo che la fatturazione del canone mensile è anticipata e che è previsto un servizio d’assistenza operativo tutti i giorni dalle ore 8:00 alle 22:00, disponibile sia telefonicamente che in live chat.

Per altri dettagli, per fugare eventuali dubbi o per saperne di più vi invitiamo in ogni caso a consultare il sito web di Virgin Fibra.

