Nella giornata di oggi Revolut e Visa hanno annunciato una nuova soluzione che mira a semplificare i pagamenti in viaggio. Si tratta di un servizio che prevede la distribuzione gratuita di carte di debito Revolut e Visa ai passeggeri in partenza dall’aeroporto di Fiumicino, sede in cui da oggi sono attivi cinque distributori automatici. Sono degli strumenti di pagamento che godono della presenza capillare della rete Visa, utilizzabili in 200 paesi e in oltre 100 milioni di esercenti nel mondo, fattore chiave per poter semplificare i pagamenti quando si è in viaggio.

Come usare le carte gratuite di Revolut e Visa

Per utilizzare le carte in questione è necessaria l’iscrizione a Revolut, società di tecnologia finanziaria che offre vari servizi finanziari attraverso un’app mobile con cui è possibile pagare, gestire del denaro, investire e fare altre cose. Basta scaricare l’applicazione dal Google Play Store o dall’App Store, iscriversi, autenticarsi e aggiungere la carta di debito di Revolut e Visa in questione che, come anticipato, è gratuita e reperibile da oggi, 13 luglio 2023, da cinque distributori automatici installati in aree strategiche dell’aeroporto di Roma-Fiumicino “Leonardo da Vinci”.

La carta si collega pertanto al proprio conto Revolut e permette di pagare tramite il circuito Visa, carta che supporta fra l’altro anche il cashback fino al 10% nel caso in cui si prenoti un alloggio con “Soggiorni”, e che riserva ai clienti Premium, Metal e Ultra un’assicurazione di viaggio con copertura medica, ritardo del volo e bagaglio smarrito, oltre all’accesso alle lounge aeroportuali. Maggiori informazioni in merito sono reperibili nella pagina coi termini e le condizioni del servizio.

Fra gli altri vantaggi, Revolut segnala la possibilità di ottenere il cashback sulla prima transazione (qui per maggiori dettagli in merito) e un concorso che mette in palio biglietti per eventi sportivi, le cui condizioni sono specificate in questa pagina.

Per inciso, tramite l’app Revolut è possibile bloccare o sbloccare la carta in qualsiasi momento, applicazione che permette fra l’altro di tener conto delle spese effettuate tramite notifiche push. In caso di smarrimento l’azienda sottolinea inoltre che i clienti possono riceverne una nuova entro pochi giorni ovunque.

“L’Italia è un mercato strategico per Revolut, abbiamo piani ambiziosi per il Paese. Vogliamo diventare la principale app bancaria per molti italiani e raggiungere questo risultato mostrando, attraverso l’esperienza, i reali vantaggi che possiamo offrire. Con questa insolita e dirompente attività con Visa, vogliamo che i viaggiatori italiani e stranieri tocchino con mano come il nostro prodotto possa essere attivato rapidamente e come possa facilitare i viaggi rendendoli più convenienti” ha detto Ignacio Zunzunegui, Head of Growth Southern Europe di Revolut in occasione del lancio di questa nuova campagna, che rimarrà attiva fino a gennaio 2024 e sarà pubblicizzata in vari display posizionati nelle aree dell’aeroporto.

